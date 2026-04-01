В Минске врачи удалили ребенку опухоль в позвоночнике. Высший пилотаж хирургии мирового уровня

Опубликовано: 01.04.2026 17:59 , Обновлено: 01.04.2026

В столице Беларуси бригада хирургов разных специализаций провела уникальную операцию по удалению очень агрессивной опухоли у ребенка. Она проросла из грудной клетки в брюшную полость и, что самое опасное, внутрь позвоночника.

Сложнейшее вмешательство прошло на базе РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Согласно сообщению Минздрава, мультидисциплинарная бригада в составе врачей-хирургов операционного блока центра Сергея Назарука, Александры Митилович, а также заведующего лабораторией повреждений и заболеваний позвоночника и спинного мозга РНПЦ травматологии и ортопедии, к.м.н., доцента Андрея Бабкина выполнила трансторакальное удаление новообразования.

Специалисты провели трансторакальное удаление нейробластомы заднего средостения и забрюшинного пространства (Th 9–L1 справа) с инвазией в позвоночный канал. Простыми словами, опухоль не просто находилась рядом, а залезла внутрь позвоночника, что грозило ребенку параличом.

Проведенная операция — не рядовая процедура, а штучное, высокотехнологичное вмешательство, редкое даже для развитых стран. Сложность ее заключалась в том, что хирургам пришлось работать сразу в трех анатомических зонах: груди, животе и на позвоночнике.

В то же время мультидисциплинарный подход (когда врачи разных профилей стоят у одного стола) сегодня считается золотым стандартом мировой медицины в ведущих странах. Но на практике собрать такую команду удается далеко не всем.

“Успех такой операции стал возможен благодаря слаженной работе команды хирургов разных специализаций”, — сообщили в пресс-службе Минздрава.

В бригаде были задействованы не только онкохирурги, удалявшие саму опухоль, но и спинальный хирург (ортопед-травматолог).

Нейробластома (агрессивная опухоль) встречается примерно у 1 из 100 000 детей, а её прорастание в позвоночный канал — еще реже.

Первые попытки удалять такие опухоли начали предпринимать еще в середине XX века, но выживаемость была низкой, а риск инвалидности — огромным. Однако настоящий прорыв случился в 1990–2000-е годы с появлением современной МРТ-диагностики и нейромониторинга (специальных датчиков, которые следят, чтобы хирург не задел живой нерв). А за последние 10–15 лет акцент сместился с удаления именно на реконструкцию.

“Это высокотехнологичная реконструктивная операция, направленная на спасение жизни и сохранение функций организма, несмотря на крайне агрессивное распространение опухолевого процесса”, — прокомментировали итоги вмешательства в Министерстве здравоохранения.

Проведенная в Минске силами местных специалистов сложнейшая операция действительно говорит о серьезном уровне детской онкологии и нейрохирургии в Беларуси.