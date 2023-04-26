В Гродно в желудке мальчика нашли шар из еды, шелухи и катышков от свитера

Опубликовано: 26.04.2023 16:43 , Обновлено: 26.04.2023

В Гродненской детской больнице в желудке у 13-летнего мальчика обнаружили безоар. Инородное тело хирурги ломали и доставали по частям. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Мальчик поступил в больницу с жалобами на сильную боль в животе и рвоту. Врачи несколько раз проводили гастроскопию. Исследование показывало, что в желудке у мальчика еда, хотя тот говорил, что ничего не ел.

Только на третий раз доктора поняли, что дело в безоаре – плотном скоплении частично переваренных и непереваренных остатков. Он был размером с половину желудка и состоял из еды, на которую налипли жвачки, шелуха от семечек и катышки от свитеров, сообщили в Минздраве.

Пословам врача-эндоскописта Дмитрия Кривецкого, иногда для образования безоара хватает даже небольшой «горошине» с частицами пищи или волос, на которую будет налипать все остальное.

По данным Минздрава, это нечастое явление. В 2023-м году случай с 13-летним мальчиком в Гродненской детской больнице первый. В предыдущем их было два.

[info_b]Как пишет Википедия, клинические проявления при наличии безоара не характерны и вообще могут отсутствовать. Они значительно зависят от типа инородного тела и его объёма. Жалобы больных варьируются от ощущения тяжести в желудке до сильнейших болей, сопровождающихся рвотой.

Есть несколько видов безоара в зависимости от состава. Например, образованию трихобезоара способствует вредная привычка кусать волосы; профилактика сводится к борьбе с этой привычкой.

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