В Брестской области ввели масочный режим. Но обязательный не для всех

Опубликовано: 28.09.2022 18:43 , Обновлено: 07.10.2022

Глава Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии ввел ещё 23 сентября "дополнительный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий" в городе для предотвращения распространения инфекции, вызванной коронавирусом. По всей Брестской области аналогичные требования были введены 28 сентября. А что в других областях?

Одной из таких мер называется: “Обеспечение руководителями объектов, организаций контроля за использованием средств защиты органов дыхания работниками, физическими лицами при посещении объектов, организаций при отсутствии возможности организации условий для соблюдения социальной дистанции (1-1,5 метра) ”.

Таким образом, защиту органов дыхания [link href=“http://gigienabar.by/novosti/mery-profilaktiki-covid-19-v-period-podema-zabolevaemosti.html” rel=“noopener” target=“_blank”] должны [/link] обеспечивать там, где нет возможности держаться в помещениях на положенном растоянии друг от друга.

А вот в аптеках, коммунальных объектах, почтах, банках и столовых Брестской области сотрудники, работающие с покупателями, обязательно должны [link href=“http://ocgie.brest.by/?module=articles&c=news&b=4&a=478” rel=“noopener” target=“_blank”] носить [/link] маски. Работникам промышленных предприятияй Брестской области также предписали защищать органы дыхания.

“Специалистами Барановичского зонального ЦГиЭ будет осуществляться контроль за соблюдением руководителями учреждений и предприятий дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий – до 1 октября 2022 года в отношении субъектов всех форм собственности будут применяться превентивные меры (предупредительная и разъяснительная работа), с 1 октября 2022 года при несоблюдении требований будут применяться меры в соответствии с действующим законодательством”, - сообщили в Центре гигиены Барановичей. А вот на сайте Брестского областного центра никакими “мерами” не угрожали.

В Минске же в городском Центре гигиены сообщили на сайте, что получили письмо от Минздрава о начале периода подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе инфекцией COVID-19. И напомнили, что необходимо проведение “дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, определенных действующим законодательством”.

На сайтах Минского, Гомельского, Витебского и Гродненского областных центров гигиены никаких дополнительных объявлений о ситуации с коронавирусом пока не делали.

Ранее Телеграф сообщил, что министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич 14 сентября сообщил о росте заболеваемости коронавирусом, гриппом и ори. Но заявил, что медики работают «в спокойном режиме».

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