В больнице Дзержинска на 8 марта умерла роженица. СК начал проверку

Опубликовано: 10.03.2026 12:57 , Обновлено: 10.03.2026

В Дзержинской центральной районной больнице (Минская область) в минувшее воскресенье, 8 марта, умерла молодая женщина. Трагедию официально подтвердили в Министерстве здравоохранения Беларуси - ведомство созвало специальную комиссию из своих внештатных специалистов для расследования причин и обстоятельств смерти пациентки.

Во вторник, 10 марта, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Леонид Недень публично выразил соболезнования семье умершей женщины и сообщил о созыве спецкомиссии, которой поручено разобраться в причинах трагедии.

“Оцениваются все этапы оказания медицинской помощи. Окончательный диагноз будет установлен после получения результатов патологоанатомического вскрытия и проведения судебно-медицинской экспертизы”, - пояснил представитель Минздрава.

По данным госагентства БЕЛТА, речь идёт о смерти роженицы и её ребёнка - в Минздраве эти обстоятельства не уточнили.

Между тем, Недень также сообщил о том, что после начала расследования было принято решение приостановить продажу и применение в медучреждениях страны одного лекарственного препарата.

Его точное название в ведомстве не озвучили. Как правило, подобные меры применяют в отношении препаратов, на которые у пациентов развиваются внезапные аллергические реакции с летальными последствиями - до установления чёткой причинно-следственной связи или её опровержения.

Также стало известно, что расследованием обстоятельств гибели женщины также занялись специалисты Следственного комитета. Там уточнили некоторые обстоятельства произошедшего, в частности, что погибшая - 26-летняя беременная, вместе с ней погиб и ребёнок.

В СК сообщили, что уже провели осмотр больницы, изъяли медицинскую документацию, использованные препараты и инструменты,а также опросили очевидцев и назначили ряд экспертных исследований.