Учёные сместили подростковый возраст. Когда мозг «взрослеет» на самом деле?

Опубликовано: 26.11.2025 09:11 , Обновлено: 31.03.2026

Исследователи из Кембриджского университета (Великобритания) пересмотрели научные взгляды на возраст человека. Подробно изучив процесс развития человеческого мозга, они существенно "продлили" нам подростковый период, одновременно с этим "отодвинув" и наступление старости. Узнали, когда же, по мнению британских учёных, наш мозг "взрослеет" на самом деле.

У исследовании учёных Кембриджского университета приняли участие порядка 4000 человек в возрасте до 90 лет. Они прошли подробное сканирование для выявления связей между клетками мозга. В результате учёные выяснили, что мозг на протяжении всей жизни проходит пять чётко выраженных фаз. При этом оказалось, что поворотные моменты в развитии мозга сильно отличаются от тех классических рубежей детства, юности и зрелости, к которым привыкло западное общество.

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, человеческий мозг остается в “подростковом возрасте” вплоть до 30 с небольшим лет - лишь тогда наш мозг достигаем «взрослого пика». По словам авторов исследования, мозг постоянно меняется в ответ на новые знания и опыт, но исследования показывают, что этот процесс не является гладким от рождения до смерти. Исследователи выделили пять ключевых фаз развития мозга:

Детство — от рождения до 9 лет,

Подростковый возраст - от 9 до 32 лет,

Зрелый возраст - от 32 до 66 лет,

Раннее старение - от 66 до 83 лет,

Позднее старение – с 83 лет.

“Мозг перестраивается на протяжении всей жизни. Связи постоянно укрепляются и ослабевают, и это не какая-то устойчивая закономерность — существуют колебания и фазы перестройки мозга”, — [link href=""] прокомментировала [/link] результаты исследования телеканалу ведущий автор доктор Алекса Моусли.

Пять фаз развития мозга

Детство

В течение первого периода мозг быстро увеличивается в размерах, но при этом происходит утончение избыточных связей между клетками мозга, называемых синапсами, которые были созданы в начале жизни.

На этом этапе мозг становится менее эффективным. Он работает подобно ребёнку, бродящему по парку, куда ему вздумается, вместо того, чтобы идти прямо из пункта А в пункт Б, поясняют исследователи.

Подростковый возраст

В подростковом возрасте всё резко меняется: с 9 лет, когда нейронные связи в мозге переживают период безжалостной эффективности, происходи огромный сдвиг. Именно на этот этап развития приходится наиболее глубокая перемена в работе человеческого мозга. В это же время именно в этом возрасте у человека повышается риск возникновения расстройств психического здоровья.

Тот факт, что подростковый возраст мозга начинается примерно на этапе полового созревания, учёных не удивил. А вот то, что он заканчивается гораздо позже, чем мы предполагали, стало настоящим сюрпризом даже для самих учёных. Ранее считалось, что этот период ограничивался физиологическим подростковым возрастом в его классическом понимании. Нейробиологи были первыми, кто предположил, что этот период на самом деле продолжается до 20 лет, но новое исследование отодвинуло эту планку ещё на десятилетие - в среднем до 32 лет.

Учёные поясняют, что подростковая фаза — единственный период в работе мозга, когда его нейронная сеть становится более эффективной. Доктор Маусли отметила, что на это указывают многие показатели функции мозга, которые остаются практически на одном уровне с 9 до 32 лет.

Взрослая жизнь

Далее наступает период стабильности мозга, поскольку он вступает в свою самую длительную эру, длящуюся три десятилетия. В этот период изменения происходят медленнее, чем в подростковом периоде. На этом этапе учёные отмечают, как улучшения в эффективности работы мозга сменяются обратными процессами.

Доктор Маусли отметила, что это соответствует “плато интеллекта и личности” .

Раннее старение

Раннее старение проявляется в возрасте 66 лет, но при этом в работе мозге не происходит резкого и внезапного снижения. Вместо этого происходят изменения в структуре нейронных связей в мозге.

Вместо того чтобы координировать свои действия как единым органом, поясняют учёные, мозг всё больше разделяется на области, которые работают в тесном взаимодействии — подобно тому, как участники группы начинают собственные сольные проекты.

Хотя в исследовании рассматривался здоровый мозг, учёные выяснили, что именно в этом возрасте начинают проявляться деменция и повышенное артериальное давление, которые влияют на здоровье мозга.

Позднее старение

Уже в возрасте 83 лет человек вступает в финальную стадию. Данных по этой группе испытуемых меньше, поскольку найти здоровые участки мозга для сканирования исследователям было сложнее. Изменения мозга были схожи с изменениями при раннем старении, но оказались ещё более выражены.

Доктор Маусли отметила, что её лично больше всего удивило то, насколько хорошо разные «возрасты совпадают со многими важными вехами» в развитии человека, такими как половое созревание, проблемы со здоровьем в более позднем возрасте и даже довольно серьезные социальные изменения в жизни взрослых, когда те, к примеру, становятся родителями.

При этом исследователи подчёркивают, что индивидуальные особенности человека никто не отменял - не у всех людей эти изменения в нейронных сетях происходят строго в одном и том же возрасте.