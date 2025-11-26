Учёные сместили подростковый возраст. Когда мозг «взрослеет» на самом деле?
Исследователи из Кембриджского университета (Великобритания) пересмотрели научные взгляды на возраст человека. Подробно изучив процесс развития человеческого мозга, они существенно "продлили" нам подростковый период, одновременно с этим "отодвинув" и наступление старости. Узнали, когда же, по мнению британских учёных, наш мозг "взрослеет" на самом деле.
У исследовании учёных Кембриджского университета приняли участие порядка 4000 человек в возрасте до 90 лет. Они прошли подробное сканирование для выявления связей между клетками мозга. В результате учёные выяснили, что мозг на протяжении всей жизни проходит пять чётко выраженных фаз. При этом оказалось, что поворотные моменты в развитии мозга сильно отличаются от тех классических рубежей детства, юности и зрелости, к которым привыкло западное общество.
Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, человеческий мозг остается в “подростковом возрасте” вплоть до 30 с небольшим лет - лишь тогда наш мозг достигаем «взрослого пика». По словам авторов исследования, мозг постоянно меняется в ответ на новые знания и опыт, но исследования показывают, что этот процесс не является гладким от рождения до смерти. Исследователи выделили пять ключевых фаз развития мозга:
- Детство — от рождения до 9 лет,
- Подростковый возраст - от 9 до 32 лет,
- Зрелый возраст - от 32 до 66 лет,
- Раннее старение - от 66 до 83 лет,
- Позднее старение – с 83 лет.
“Мозг перестраивается на протяжении всей жизни. Связи постоянно укрепляются и ослабевают, и это не какая-то устойчивая закономерность — существуют колебания и фазы перестройки мозга”, — [link href=""] прокомментировала [/link] результаты исследования телеканалу ведущий автор доктор Алекса Моусли.
Пять фаз развития мозга
Детство
В течение первого периода мозг быстро увеличивается в размерах, но при этом происходит утончение избыточных связей между клетками мозга, называемых синапсами, которые были созданы в начале жизни.
На этом этапе мозг становится менее эффективным. Он работает подобно ребёнку, бродящему по парку, куда ему вздумается, вместо того, чтобы идти прямо из пункта А в пункт Б, поясняют исследователи.
Подростковый возраст
В подростковом возрасте всё резко меняется: с 9 лет, когда нейронные связи в мозге переживают период безжалостной эффективности, происходи огромный сдвиг. Именно на этот этап развития приходится наиболее глубокая перемена в работе человеческого мозга. В это же время именно в этом возрасте у человека повышается риск возникновения расстройств психического здоровья.
Тот факт, что подростковый возраст мозга начинается примерно на этапе полового созревания, учёных не удивил. А вот то, что он заканчивается гораздо позже, чем мы предполагали, стало настоящим сюрпризом даже для самих учёных. Ранее считалось, что этот период ограничивался физиологическим подростковым возрастом в его классическом понимании. Нейробиологи были первыми, кто предположил, что этот период на самом деле продолжается до 20 лет, но новое исследование отодвинуло эту планку ещё на десятилетие - в среднем до 32 лет.
Учёные поясняют, что подростковая фаза — единственный период в работе мозга, когда его нейронная сеть становится более эффективной. Доктор Маусли отметила, что на это указывают многие показатели функции мозга, которые остаются практически на одном уровне с 9 до 32 лет.
Взрослая жизнь
Далее наступает период стабильности мозга, поскольку он вступает в свою самую длительную эру, длящуюся три десятилетия. В этот период изменения происходят медленнее, чем в подростковом периоде. На этом этапе учёные отмечают, как улучшения в эффективности работы мозга сменяются обратными процессами.
Доктор Маусли отметила, что это соответствует “плато интеллекта и личности” .
Раннее старение
Раннее старение проявляется в возрасте 66 лет, но при этом в работе мозге не происходит резкого и внезапного снижения. Вместо этого происходят изменения в структуре нейронных связей в мозге.
Вместо того чтобы координировать свои действия как единым органом, поясняют учёные, мозг всё больше разделяется на области, которые работают в тесном взаимодействии — подобно тому, как участники группы начинают собственные сольные проекты.
Хотя в исследовании рассматривался здоровый мозг, учёные выяснили, что именно в этом возрасте начинают проявляться деменция и повышенное артериальное давление, которые влияют на здоровье мозга.
Позднее старение
Уже в возрасте 83 лет человек вступает в финальную стадию. Данных по этой группе испытуемых меньше, поскольку найти здоровые участки мозга для сканирования исследователям было сложнее. Изменения мозга были схожи с изменениями при раннем старении, но оказались ещё более выражены.
Доктор Маусли отметила, что её лично больше всего удивило то, насколько хорошо разные «возрасты совпадают со многими важными вехами» в развитии человека, такими как половое созревание, проблемы со здоровьем в более позднем возрасте и даже довольно серьезные социальные изменения в жизни взрослых, когда те, к примеру, становятся родителями.
При этом исследователи подчёркивают, что индивидуальные особенности человека никто не отменял - не у всех людей эти изменения в нейронных сетях происходят строго в одном и том же возрасте.