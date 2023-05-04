Учёные рассказали, как правильно дышать, чтобы снизить риск Альцгеймера

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Опубликовано: 04.05.2023 13:30 , Обновлено: 04.05.2023

Американские учёные выяснили, что правильное дыхание и корректировка частоты сердечных сокращений позволяют снизить уровень токсичных белков в организме человека, с которыми связано развитие болезни Альцгеймера.

[info_b] Болезнь Альцгеймера — самый распространенный в мире тип деменции, при котором головной мозг человека отказывается выполнять свои функции. Она приводит к проблемам с памятью и мышлением, а также к поведенческим изменениям по мере прогрессирования заболевания. На данный момент лекарства от Альцгеймера не существует, но есть лекарства, которые смягчают его симптомы и оттягивают прогресс деменции. [/info_b]

Авторы нового исследования - ученые из Школы геронтологии Леонарда Дэвиса Университета Южной Калифорнии - предлагают простой, но действенный способ снизить риск развития деменции с помощью особой техники дыхания, передает британское издание Express.

В исследовании приняли участие 108 человек. Оказалось, что регулярное выполнение несложных дыхательных упражнений эффективно снижает содержание в крови бета-амилоидов - токсичных белков, которые, по мнению неврологов, могут непосредственно вызывать болезнь Альцгеймера.

Как выполнять дыхательные упражнения для защиты от Альцгеймера

Дыхательное упражнение простое: в спокойном состоянии нужно делать вдох в течение пяти секунд, а затем за те же пять секунд делать выдох. Повторять цикл нужно в течение 20 минут. Чтобы дыхательное упражнение оказало благоприятный эффект на организм, их нужно выполнять ежедневно, по два раза в день, в течение четырех недель.

Как пояснили авторы исследования, правильное дыхание благотворно влияет на содержание бета-амилоидов в крови из-за того, что оно выравнивает частоту сердечных сокращений. Именно изменения частоты сердечных сокращений влияет на нервную систему и на то, как мозг вырабатывает и очищает белки.

“Пока мы бодрствуем и активны, мы обычно используем нашу симпатическую нервную систему. Её иногда называют системой “бей или беги”, но мы также используем её для упражнений, для концентрации внимания и даже для создания долговременных воспоминаний”, - пояснили учёные.

По их словам, когда симпатическая нервная система активирована, время между каждым ударом сердца не сильно отличается. При активации парасимпатической системы частота сердечных сокращений увеличивается на вдохе и уменьшается на выдохе.

У молодых и здоровых людей организм легко переключается между симпатической нервной системой и парасимпатической нервной системой. Однако с возрастом способность мозга получать доступ к парасимпатической нервной системе и, следовательно, изменять частоту сердечных сокращений резко снижается. Именно с этим и помогают дыхательные упражнения.