Учёные предложили вернуться к замене антибиотиков, найденной 100 лет назад. Помогут ли решить кризис супербактерий?

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Опубликовано: 05.10.2025 10:02 , Обновлено: 05.10.2025

Население Земли в 2021 веке оказалось на пороге кризиса в борьбе с бактериями из-за снижения эффективности антибиотиков. На протяжении чуть менее 100 лет антибиотики спасли миллионы, если не миллиарды жизней, но повсеместное их использование привело к появлению супербактерий, которые устойчивы к воздействию препаратов. Однако учёные вспомнили о методах лечения, которые стали популярны ещё до появления антибиотиков. Значит ли это, что их можно вернуть и эффективно применять в 21-м веке?

Речь идёт о бактериофагах — вирусах, которые атакуют бактерии, открытие которых в 1915–1917 годах стало крупным прорывом. За исследования бактериофагов даже были вручены две Нобелевские премии. Однако появление дешёвых и эффективных антибиотиков замедлило изучение “лечебных вирусов” и их массовое применение.

Бактериофаги — это вирусы, которые буквально питаются бактериями. Они прикрепляются к поверхности их клеток, словно нефтяная вышка. В итоге болезнетворные бактерии теряют способность функционировать и размножаться.

А вот бактериофаги, наоборот, успешно в таких условиях размножаются. Мало того такие вирусы широко распространены в природе и очень часто обладают высокой избирательностью, атакуя только определённые штаммы бактерий. Такие свойства бактериофагов хорошо подходят для создания вакцин и препаратов для борьбы с некоторыми видами бактерицидных инфекций.

Впервые догадку о том, что в природе существует некие силы, которые могут защищать людей от бактерий выказал британский бактериолог Эрнест Ханбери Ханкин в 1896 году. Он заявил, что обнаружил некое вещество в реках Ганг и Ямуна в Индии, которое помешало убивать бактерии, вызывающих холеру.

Научное подтверждение его догадкам сделали только спустя 20 лет. В 1915 году британский бактериолог Фредерик Туорт, а затем независимо от него в 1917 году французский микробиолог Феликс Д’Эрелль выявили бактериофаги и объяснили их природу. Уже в 1920-х годах учёные начали использовать их для лечения бактериальных инфекций.

Использование бактериофагов сошло на нет где-то ближе к 1940-м, когда широкое распространение получил антибиотик Пенициллин. Однако в 22-м веке из-за проблем развития устойчивости бактерий к антибиотикам, в том числе из-за неправильного их применения многими людьми, учёные вернулись к идее фаготерапии.

Международная группа микробиологов и химиков опубликовала научную статью на эту тему в журнале Cell Reports, описывая открытие нового механизма действия бактерий, таких как Bacillus subtilis , и то, как вирусы справляются с ним (или не справляются).

«Мы надеемся, что, возобновив фаговую терапию, мы сможем внести вклад в неантибиотиковое лечение инфекций, — заявил Дебнат Госал из Мельбурнского университета. - Учитывая столь большое количество инфекций, устойчивых к антибиотикам, спустя 100 лет, пришло время переоценить преимущества фаговой терапии».

Впрочем, с вирусами, пожирающими бактерии, борются не только сами бактерии, но и организм человека. Исследования 2024 года показали, что эффективность фаговой терапии ограничена тем, что иммунная система человека воспринимает бактериофаги как угрозу и пытается их уничтожить.

Также вряд ли фаги станут единственным решением проблемы. Ещё один их недостаток — высокая специфичность: один фаг обычно действует лишь на определенный штамм бактерии, что требует создания обширных «библиотек» фагов и точной диагностики возбудителя для каждого случая, что долго и дорого.

Поэтому в будущем фаги не смогут полностью заменить, но могут удачно дополнить антибиотики в рамках комплексной терапии, особенно для лечения хронических и локализованных инфекций, где их можно применить местно.

Что такое супербактерии?

Супербактериями неофициально (это не научный термин) называют бактерии, вызывающие болезни у людей, при этом устойчивые к широкому спектру антибиотиков. В науке их называют антибиотикорезистентные бактерии.

Они появились не случайно. Выделяют три основных фактора:

Бесконтрольное и неправильное использование антибиотиков. Когда люди, занимаясь самолечением, применяют антибиотики без консультаций с врачами. Особенно при вирусных инфекциях, против которых антибиотики бесполезны.

Также часто люди прекращают прием антибиотиков сразу после улучшения самочувствия. Но антибиотики нужно пить ровно столько, сколько прописал врач, и не прекращать прием.