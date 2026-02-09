Учёные нашли настоящие причины, почему люди зевают

Опубликовано: 09.02.2026 10:39 , Обновлено: 09.02.2026

Зевота - рефлекс, с которым почти все мы упорно боремся каждое утро. Мы точно знаем, что это верный признак сонливости, но вот точные биологические процессы, которые скрываются за этим простым движением, до сих оставались неясны учёным. Но недавнее исследование в далёкой Австралии показало, какое неожиданное влияние на наш организм оказывают процессы, происходящие во время зевания.

Ранее учёные полагали, что зевание сопряжено для организма человека с такими же физиологическими механизмами, как при глубоком дыхании. Для того, чтобы подтвердить свою гипотезу, исследователи из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии отобрали группу из 22 здоровых добровольцев. Им провели МРТ-сканирование головы и шейных отделов позвоночника, при этом участникам эксперимента было предложено последовательно зевать, делать глубокие вдохи, подавлять зевоту и дышать нормально.

Учёные предполагали, что на снимках все эти физиологические процесс будут выглядеть одинаково, но их гипотеза потерпела неудачу. К удивлению исследователей, на МРТ-сканах было видно, что во время зевания в мозге человека происходят совсем иные процессы - не такие, которые наблюдаются во время глубокого дыхания.

Как пояснил нейробиолог Адам Мартинак Джеймсу Вудфорду в своей статье для журнала New Scientist, зевок вызывает отток спинномозговой жидкости - она движется в направлении, противоположном тому, которое происходит при глубоком вдохе.

Анализ также показал, что как глубокое дыхание, так и зевание увеличивают отток крови от мозга, что дает больше пространства для притока свежей крови. При зевании направление кровотока не менялось, но на начальных этапах приток крови из сонной артерии в мозг увеличивался примерно на треть.

Кроме того, исследование показало, что у всех участников была своя, уникальная физиологическая модель зевания, которую они точно повторяли каждый раз, когда зевали. Это свидетельствует о том, что у каждого человека есть свой собственный центральный генератор моделей, определяющих то, как именно мы зеваем.

“Это подразумевает, что модели зевания не являются приобретенными, а представляют собой врожденный аспект нейрологической программы”, — сделали вывод авторы исследования.

Что касается неожиданного движения спинномозговой жидкости, то, по мнению исследователей, зевание может играть особую роль в очищении мозга , поскольку именно эта жидкость обеспечивает бесперебойную работу центральной нервной системы, доставляя питательные вещества и выводя отходы.

По другой версии, которую выдвинули исследователи, зевание выполняет функцию своего рода охлаждения мозга .

Зевота, по-видимому, тесно связана с мозгом и центральной нервной системой. Учёные заметили закономерность: люди с большим объёмом мозга обычно зевают дольше.

Впрочем, авторы исследования отмечают, что зевота по-прежнему остается довольно загадочным явлением с во многом неясной целью, несмотря на то, что это поведение наблюдается у многих разных видов, как у людей, так и у животных. Учёные назвали зевание “высокоадаптивным поведением” и выразили надежду на то, что дальнейшие исследования физиологического значения этого процесса могут помочь им лучше понять гомеостаз центральной нервной системы - то есть на её способность сохранять относительное постоянство и устойчивость физиологических функций, несмотря на изменения внешних условий.