Ученые нашли очень простой способ избавиться от укачивания

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Опубликовано: 03.09.2025 14:49 , Обновлено: 03.09.2025

Китайские ученые провели исследование. во время которого обнаружили удивительно простое решение, которое может уменьшить симптомы укачивания в 2 раза. Оказалось, все зависит от того, какую музыку вы слушаете.

Как отметил доктор Цицзун Юэ из Юго-Западного университета в Китае, «укачивание значительно ухудшает качество путешествий для многих людей, а существующие фармакологические вмешательства часто имеют побочные эффекты, такие как сонливость».

«Музыка представляет собой неинвазивную, недорогую и персонализированную стратегию вмешательства», — заявил он.

Так, команда исследователей, используя специально откалиброванный симулятор вождения, вызвала укачивание у 30 участников, а затем включила им различную музыку, пока они пытались прийти в себя.

Согласно результатам, ученые обнаружили, что веселая музыка лучше всего смягчает укачивание в автомобиле, снижая его на 57,3%.

На втором месте по частоте оказалась мягкая музыка, которая облегчила симптомы на 56,7%.

Страстная музыка снизила укачивание на 48,3%, тогда как прослушивание грустной музыки оказалось немного менее эффективным, чем бездействие.

В то время как контрольная группа, которая не слушала музыку в период восстановления, сообщила о снижении симптомов на 43,3%, те, кто слушал грустную музыку, заявили, что их ощущения тошноты и головокружения снизились всего на 40%.

«Согласно нашим выводам, люди, испытывающие симптомы укачивания во время путешествия, могут слушать веселую или нежную музыку, чтобы почувствовать облегчение», — сказал доктор Юэ.

По словам экспертов, возможно, что тихая музыка расслабляет людей, снимая напряжение, которое усугубляет укачивание, в то время как радостная музыка может отвлекать людей, активируя системы вознаграждения мозга.

Исследователи заявили, что результаты, опубликованные в журнале Frontiers in Human Neuroscience, вероятно, применимы к тошноте, возникающей во время авиа- или морского путешествия.

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