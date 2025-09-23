Трамп связал аутизм с приёмом парацетамола. Что говорят врачи?

Опубликовано: 23.09.2025 08:56 , Обновлено: 23.09.2025

Президент США Дональд Трамп призвал американцев отказаться от вакцинации детей в раннем возрасте, а беременных - от приема одного из самых популярных жаропонижающих средств - парацетамола. Оба фактора он связал с развитием аутизма у детей. Узнали, что думают учёные и медики о вероятности подобной связи и насколько заявления Трампа подкреплены научными доказательствами.

Очередное спорное заявление, намекающее на связь аутизма с вакцинацией детей и приёмом препаратов на основе парацетамола, Трамп сделал 22 сентября во время очередной пресс-конференции в Белом доме. Президент-республиканец уже не в первый раз дал свои медицинские рекомендации беременным женщинам и родителям маленьких детей, призвав их не использовать обезболивающие препараты, а также отказаться от комплексной вакцинации (когда ребёнку вводят несколько вакцин от разных заболеваний одновременно) или от прививок на ранних этапах жизни ребенка.

“Я хочу сказать всё как есть: не принимайте Тайленол. Не принимайте его. Ещё одно, что мы рекомендуем, или, по крайней мере, я рекомендую… Не позволяйте им накачивать вашего ребёнка самой большой кучей вакцин, какую вы когда-либо видели в своей жизни”, - призвал Трамп американцев, упомянув популярный в США препарат на основе парацетамола.

Полностью отказываться от вакцинации детей Трамп всё же не предлагал, однако призвал производителей препаратов исключить ртуть из вакцин и заявил, что детям не следует делать прививку от гепатита B до 12 лет. Обычно её вводят в течение первых 24 часов после рождения. Политик также высказался за то, чтобы разделить комбинированную вакцину против кори, паротита и краснухи на три отдельные дозы.

Кроме того, команда Трампа предложила использовать лейковорин, препарата на основе фолиевой кислоты, который обычно назначают в качестве поддерживающего препарата совместно с химиотерапией при лечении некоторых видов рака, в качестве лекарства от аутизма.

Что говорят медики?

Это выступление Трампа, человека без медицинского образования, вызвало шквал возмущения в профессиональной медицинской среде в США. Десятки медицинских, исследовательских и правозащитных организаций, включая Американскую академию педиатрии и Американский колледж акушеров и гинекологов, осудили заявление президента.

Коалиция ученых, занимающихся аутизмом, обвинила команду Трампа в преднамеренном запугивании родителей и “усилении их страхов” перед вакцинами, а также в “ложных надеждах в ситуациях, когда простого ответа нет”, отмечая, что медикаментозного лечения аутизма на сегодняшний день не существует. По словам медиков, подобные громкие заявления без предоставления однозначной доказательной базы являются “безрассудными и потенциально опасными”.

Высказался и производитель препарата, упомянутого Трампом, компания Kenvue. В своём официальном заявлении производитель подчеркнул, что независимые научные исследования “ясно показывают, что приём ацетаминофена (под этим названием США известен парацетамол - прим. ред) не вызывает аутизм”, а утверждения об обратном представляют серьёзный риск для здоровья будущих матерей и самих детей.

Исследователи утверждают, что убедительных доказательств связи между применением парацетамола и аутизмом не существует. Исследование, проведённое в 2024 году среди почти 2,5 миллионов детей в Швеции, не выявило причинно-следственной связи между внутриутробным воздействием парацетамола и нарушениями нейроразвития.

Обзор 46 более ранних исследований, проведенный в 2025 году, действительно выявил связь между приёмом беременными парацетамола и повышенным риском этих состояний, однако исследователи из Медицинской школы Икана в Маунт-Синай, Гарвардского университета и других заявили, что исследование не доказывает, что именно препарат стал причиной этих последствий.

Они рекомендовали беременным женщинам продолжать принимать парацетамол по мере необходимости, в минимально возможной дозе и в течение как можно более короткого периода - это стандартные рекомендации врачей для приёма любого препаратам беременными, основанные на оценке соотношения пользы от приёма лекарства и потенциальными рисками.

Что касается претензий Трампа к ранней вакцинации детей, то многочисленные исследования показали, что современные вакцины безопасны, а польза от них существенно превышает возможные риски. Только благодаря массовой вакцинации в США удалось побороть такие смертельные детские заболевания, как полиомиелит и корь. По оценкам экспертов, за последние 50 лет основные вакцины спасли не менее 154 млн жизней, о чём недавно заявил президент и генеральный директор ЮНИСЕФ в США Майкл Дж. Найенхейс.

[inf]По данным опроса Reuters/Ipsos, проведенного в этом месяце, лишь один из четырех американцев считает, что недавние рекомендации администрации Трампа по сокращению числа вакцин основаны на научных доказательствах и фактах.[/inf]

Что же до предложения Трампа использовать лейковорин как лекарства от аутизма, то учёные подтверждают, что этот препарат, используемый для лечения некоторых онкологических больных, проходящих химиотерапию, показал “многообещающие результаты”, но пока лишь в очень небольших испытаниях. По словам специалистов, чтобы делать выводы о целесообразности использования препарата в качестве лекарства, облегчающего некоторые симптомы аутизма (а не излечивающего само заболевание полностью), всё ещё необходимы более крупные рандомизированные испытания.