Тортов и сладостей с этим популярным ингредиентом лучше избегать. Каждый год умирают 278 000 человек

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Опубликовано: 11.10.2025 12:55 , Обновлено: 11.10.2025

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), влияние гидрогенизированных жиров на здоровье человека вызывает тревогу из-за все более широкого распространения их в кондитерской отрасли.

Трансжиры все чаще используют в пищевой промышленности из-за их сравнительной дешевизны и более длительного срока хранения получаемых изделий. Впрочем, за плюсы для производителей расплачиваются здоровьем потребители.

В некоторых странах, например, Дании и Норвегии, трансжиры давно запрещены в производстве продуктов питания. В Беларуси же они, как и во многих странах континента, достаточно распространены.

Большинство трансжиров образуется в процессе промышленной гидрогенизации растительных масел. Этот процесс обеспечивает более длительный срок хранения, - сообщил доктор наук, диетолог Михал Вжосек.

В отличие от насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, которые выполняют определённые функции в организме, трансжиры не приносят никакой пользы, — утверждает эксперт. — Более того, они оказывают разрушительное воздействие на кровеносную систему, липидный обмен и метаболические процессы.

В свою очередь, Американский институт медицины заявил, что безопасного уровня потребления трансжиров не существует. А Национальный институт общественного здравоохранения – Национальный институт гигиены Польши (NIZP–PZH) придерживается аналогичной позиции: потребление трансжиров должно быть максимально низким.

Также в рекомендациях Минздрава Беларуси по лечению ожирения говорится, что для здорового питания трансжиры должны составлять менее 1% от ежедневного рациона.

ВОЗ также рекомендует всем жителям Земли ограничить потребление трансжиров на уровне не более 1% от общего потребления калорий взрослыми (менее 2,2 г в день при рационе, составляющем 2000 калорий).

Чем опасны трансжиры?

Трансжиры оказывают комплексное негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Они не только повышают уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) в крови, но и одновременно снижают уровень «хорошего» (ЛПВП), который защищает сосуды от атеросклероза. Такой своеобразный двойной удар приводит к образованию холестериновых бляшек, увеличивая риск развития ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов.

Помимо этого, регулярное потребление трансжиров способствует развитию системного воспаления в организме и инсулинорезистентности — состояния, когда клетки перестают правильно реагировать на инсулин. Это прямой путь к сахарному диабету 2-го типа. Также научно доказана их роль в развитии ожирения, особенно опасного висцерального типа, и некоторых видов онкологических заболеваний.

Где встречаются трансжиры?

Трансжиры часто встречаются в тортах и кондитерских изделиях благодаря их низкой стоимости и способности имитировать текстуру сливочного масла и молочных производных, например, сливок.

Многие так называемые «масляные» кремы и начинки в сладостях на самом деле сделаны не из сливочного масла, а из растительных заменителей.

Чтобы понять, что тортик или пирожное лучше обходить стороной, нужно искать в составе «гидрогенизированные масла» или «частично гидрогенизированные масла».

Где ещё можно встретить трансжиры: