Свет может спровоцировать появление диабета? Учёные рассказали, как избежать и причем тут смартфоны

Опубликовано: 23.07.2025 20:43 , Обновлено: 23.07.2025

Учёные опубликовали результаты исследования, которые свидетельствую, что даже слабые источники света ночью могут повлиять на обмен веществ. Это, в свою очередь, может привести к развитию диабета 2 типа.

Последние исследования, проведенные UK Biobank, учреждением, проводящим обширные исследования образа жизни и здоровья участников проекта, среди которых было около 85 000 человек в возрасте 40–69 лет, показывают, что воздействие искусственного света между полуночью и ранним утром может быть связано с повышенным риском развития диабета 2 типа, сообщило Science Alert.

Участники исследования носили наручные устройства, которые круглосуточно отслеживали уровень освещённости в течение целых девяти лет. Анализ данных, полученных с помощью этих устройств, показал, что у тех, кто больше подвергался воздействию света ночью, риск развития заболевания был значительно выше. Примечательно, что это не зависело от продолжительности и качества сна.

Как это происходит?

Эксперты в статье, опубликованной в журнале The Lancet, сообщили, что свет, освещающий наши улицы и дома по ночам, может нарушить естественный циркадный ритм организма, который отвечает, помимо прочего, за секрецию гормонов, регулирующих обмен веществ. Это, в свою очередь, может привести к проблемам с регуляцией уровня сахара в крови, инсулинорезистентности и увеличению веса.

Смартфоны особенно вредны?

Однако тип света, которому подвергаются люди ночью, также важен. По мнению учёных, синий свет, излучаемый экранами телефонов, компьютеров и телевизоров, по-видимому, особенно вреден. Хотя жёлтый свет ночника также влияет на организм, именно более холодный свет больше всего нарушает выработку мелатонина, гормона сна. Когда мелатонин работает неправильно, весь внутренний биоритм начинает выходить из равновесия.

Впрочем, работа учёных не означает, что на возникновение диабета не могли повлиять другие факторы. Например, время приёма пищи или образ жизни участников.

Тем не менее, исследователи считают, что связь между воздействием ночного света и риском метаболических нарушений очевидна, особенно с учётом того, что предыдущие эксперименты на животных и людях выявили схожие корреляции.

Что же делать?