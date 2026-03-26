США предупредили о распространении в России одной из самых опасных болезней

Опубликовано: 26.03.2026 08:37 , Обновлено: 26.03.2026

Министерство сельского хозяйства США (USDA) предупредило о возможной эпидемии ящура в России. Там считают, что массовый убой скота и протесты фермеров в регионах России могут быть связаны именно с этим.

Американское ведомство заявило, что масштаб мер — карантин и ограничения на передвижение — нетипичен для пастереллёза или бешенства, которыми ситуацию объясняют власти России.

В США предполагают, что российские власти скрывают вспышку, чтобы не потерять статус страны, свободной от ящура, что грозит ограничениями на экспорт продукции.









По данным СМИ РФ на март 2026 года, речь идет о следующих регионах РФ:

-Удмуртская Республика

Кировская область

Оренбургская область

Краснодарский край

Тем временем соседний Казахстан запретил ввоз зерна и кормов для животных из России. О решении Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана сообщил глава комитета аналитики Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов.

Казахстанский чиновник также добавил, что Казахстанские железные дороги будут возвращать вагоны с российским зерном обратно. Запрет вводится в целях обеспечения ветеринарной безопасности «в связи с недавним ухудшением эпизоотической ситуации». Впрочем, в Казахстане не стали говорить о возможной эпидемии ящура в России.

В свою очередь, Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси несколько дней назад также запретил ввоз в страну из России животных, мясной и молочной продукции. Однако ограничения действуют только для тех российских регионов, в которых власти РФ объявили эпидемии пастереллеза. В Беларуси, однако, сделали оговорку, что запрет действует и из-за роста других заболеваний домашних животных.

Ящур — острое вирусное заболевание — на самом деле опасен как для животных, так и для человека. Причем у людей болезнь протекает с сильной интоксикацией, высокой температурой и появлением болезненных пузырьков (афт) на слизистых оболочках рта, носа и коже между пальцами.

Болезнь очень опасная в том числе из-за крайне высокой заразности и быстрого распространения. Она расходится по фермам и перерабатывающим предприятиям через молоко, мясо и инвентарь, вызывая массовую гибель молодняка и резкое снижение продуктивности скота.

Основной риск для человека — употребление сырого молока или контакт с больными животными.