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США предупредили о распространении в России одной из самых опасных болезней

США предупредили о распространении в России одной из самых опасных болезней
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Министерство сельского хозяйства США (USDA) предупредило о возможной эпидемии ящура в России. Там считают, что массовый убой скота и протесты фермеров в регионах России могут быть связаны именно с этим.

Американское ведомство заявило, что масштаб мер — карантин и ограничения на передвижение — нетипичен для пастереллёза или бешенства, которыми ситуацию объясняют власти России.

В США предполагают, что российские власти скрывают вспышку, чтобы не потерять статус страны, свободной от ящура, что грозит ограничениями на экспорт продукции.

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По данным СМИ РФ на март 2026 года, речь идет о следующих регионах РФ:

-Удмуртская Республика

  • Кировская область

  • Оренбургская область

  • Краснодарский край

Тем временем соседний Казахстан запретил ввоз зерна и кормов для животных из России. О решении Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана сообщил глава комитета аналитики Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов.

Казахстанский чиновник также добавил, что Казахстанские железные дороги будут возвращать вагоны с российским зерном обратно. Запрет вводится в целях обеспечения ветеринарной безопасности «в связи с недавним ухудшением эпизоотической ситуации». Впрочем, в Казахстане не стали говорить о возможной эпидемии ящура в России.

В свою очередь, Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси несколько дней назад также запретил ввоз в страну из России животных, мясной и молочной продукции. Однако ограничения действуют только для тех российских регионов, в которых власти РФ объявили эпидемии пастереллеза. В Беларуси, однако, сделали оговорку, что запрет действует и из-за роста других заболеваний домашних животных.

Ящур — острое вирусное заболевание — на самом деле опасен как для животных, так и для человека. Причем у людей болезнь протекает с сильной интоксикацией, высокой температурой и появлением болезненных пузырьков (афт) на слизистых оболочках рта, носа и коже между пальцами.

Болезнь очень опасная в том числе из-за крайне высокой заразности и быстрого распространения. Она расходится по фермам и перерабатывающим предприятиям через молоко, мясо и инвентарь, вызывая массовую гибель молодняка и резкое снижение продуктивности скота.

Основной риск для человека — употребление сырого молока или контакт с больными животными.

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