Средний размер мужских членов в мире вырос на 24%. Но радоваться рано? Исследование

Опубликовано: 23.02.2023 07:40 , Обновлено: 23.02.2023

Оказывается в мире есть учёные, которые последние 30 лет измеряли размер полового члена мужчин во время эрекции. Они опубликовали свои исследования, результаты которых кого-то радуют, а вот исследователей настораживают.

За последние 30 лет средняя длина полового члена увеличилась на 24%. Такими результатами поделились ученые. Это особенно относится к азиатам и европейцам, и в меньшей степени касается американцев.

Согласно данным исследования, средняя длина пениса изменилась с 12,27 сантиметра до 15,23 сантиметра в период с 1992 по 2021 год. Однако есть тут и серьезный повод для беспокойства. Мужчинам в последние годы, по данным сервера Big Think, приходилось сталкиваться с довольно печальными новостями, такими как уменьшение количества сперматозоидов или снижение уровня тестостерона.

Ученые так и не смогли точно определить, что стоит за ростом для многих важного показателя. Существует много теорий, и некоторые из них не совсем позитивны. Однако исследователи сходятся в одном: если какие-то изменения в организме человека происходят так быстро, для этого должна быть очень важная причина.

Общие результаты представляют собой комбинацию результатов 75 исследований по всему миру. Они включают данные от 55 761 мужчины. Ведущий автор исследования, доктор Майкл Айзенберг, выразил обеспокоенность результатами, сообщает Men’s Health.

“Репродуктивная система человеческого организма очень важна. Любые существенные изменения в его функционировании должны беспокоить нас, даже если они на первый взгляд позитивны”, - сказал он.

Майкл Айзенберг добавил, что пестициды, средства гигиены и воздействие различных химических веществ также могут оказать влияние на изменения. Учёный подозревает, что рано или поздно позитивные новости превратятся в негативные. Но он надеется, что за истинной причиной увеличения пениса кроется что-то еще.

Ведь помимо воздействия на организм химических веществ, есть много других объяснений. Например, по данным Vice, ученые сообщают, что за последние десятилетия условия жизни и, соответственно, питание во многих странах мира значительно улучшились. Изменение рациона питания может повлиять на физическое развитие, а также на более раннее наступление половой зрелости, о чем много говорилось в последние годы. Другая возможная причина заключается в том, что просмотр порнографии больше не является таким табу, как раньше

“Более частые эрекции могут быть причиной увеличения средней длины полового члена”, - признает, например, доктор Ларри Липшульц, глава отделения мужской репродуктивной медицины и хирургии в Соединенных Штатах.