СМИ сообщили о вспышке метапневмовируса в Китае. Стоит ли опасаться белорусам?

Опубликовано: 05.01.2025 20:46 , Обновлено: 05.01.2025

В Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса человека (HMPV). Это респираторный вирус с гриппоподобными симптомами, сходными с COVID-19. Соседние страны с Китаем уже заявили об обеспокоенности, и что внимательно следят за ситуацией.

Так, департамент Камбоджи по контролю за инфекционными заболеваниями опубликовал предупреждения о ВПЧ, отметив его сходство с Covid-19 и гриппом. А Тайваньский центр по контролю и профилактике заболеваний заявил о более высоком риске заражения вирусом для детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Фото и видео людей в масках в больницах Китая заполонили социальные сети, а кто-то даже вспомнил, что похожим образом когда-то началась пандемия Covid-19.

Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин даже была вынуждена прокомментировать тревожные сообщения: “Респираторные инфекции, как правило, достигают пика в зимний сезон… Эти заболевания, по-видимому, протекают менее тяжело и распространяются в меньших масштабах по сравнению с предыдущим годом”.

[inf]Всплеск заболеваемости метапневмовирусом в первую очередь затронул детей и пожилых людей. Симптомы HMPV напоминают признаки гриппа или простуды, включая повышение температуры, кашель и насморк. При этом у некоторых пациентов наблюдается одышка. Тяжелые случаи могут привести к бронхиту или пневмонии.[/inf]

Однако, несмотря на рост числа респираторных заболеваний, ни правительство Китая, ни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не выступили с официальным предупреждением и не объявили чрезвычайную ситуацию.

В то же время, китайские государственные учреждения по контролю за заболеваниями запустили пилотную систему мониторинга пневмонии неизвестной этиологии. Однако такой шаг объяснили просто сезонным ростом заболеваемости респираторными инфекциями. Так, Национальное управление по контролю и профилактике заболеваний Китая выпустило протоколы, обязывающие медицинские лаборатории сообщать о случаях заболевания.

Что такое метапневмовирус человека?

На самом деле, метапневмовирус человека встречается по всему земному шару. Анализ образцов сыворотки крови больных ОРЗ, сохранившихся с 1958 года, показал, что вирус циркулирует среди людей как минимум с конца 1950-х.

Как правило, все дети к 10 годам имеют иммунитет к этому вирусу. А повторные заболевания обычно фиксируются из-за ослабления организма, либо снижением иммунитета к вирусу, либо новым штаммом вируса.

Метапневмовирус человека диагностируется в 10-36% случаев заболеваний нижних дыхательных путей, 1-5% для заболеваний верхних дыхательных путей.

Вот и в соседней с Китаем Индии заявили, что не стоит слишком опасаться новой эпидемии. “Появились новости о вспышке метапневмовируса в Китае. Позвольте мне внести ясность по этому поводу. Метапневмовирус, как и любой другой респираторный вирус, вызывает обычную простуду, и у очень старых и очень молодых людей он может вызывать гриппоподобные симптомы”, - заявила представитель Генерального директората здравоохранения Индии доктор Атул Гоэль.

По ее словам, метапневмовирус не более опасен, чем другие респираторные вирусы.