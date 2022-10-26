Симптомы деменции можно обнаружить за девять лет до диагноза. Какие?

Опубликовано: 26.10.2022 10:28 , Обновлено: 23.10.2022

Ученые обнаружили, что признаки деменции можно обнаружить уже за девять лет до того, как пациентам будет поставлен официальный диагноз.

Исследователи из Кембриджского университета опубликовали исследование, финансируемое Советом по медицинским исследованиям при поддержке Кембриджского центра биомедицинских исследований NIHR, в журнале Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, сообщило издание The Guardian.

В ходе исследования учёные проанализировали данные британского Биобанка и обнаружили нарушения в нескольких областях, таких как решение проблем и запоминание чисел, за годы до того, как пациентам был поставлен официальный диагноз.

Люди, у которых впоследствии развилась болезнь Альцгеймера, набрали более низкие баллы по сравнению со здоровыми людьми, когда дело касалось решения задач, времени реакции, запоминания списков чисел.

Доктор Ричард Оукли, заместитель директора по исследованиям Общества Альцгеймера, заявил, что “важные” результаты исследования свидетельствуют о том, что “у некоторых людей, у которых развивается болезнь Альцгеймера, проблемы с памятью и мышлением могут начаться за девять лет до того, как им поставят диагноз”.

Первый автор исследования, Нол Сваддивудхипонг рассказал: “Когда мы рассмотрели истории болезни пациентов, стало ясно, что у них наблюдались некоторые когнитивные нарушения за несколько лет до того, как их симптомы стали достаточно очевидными, чтобы поставить диагноз. Нарушения часто были незначительными, но затрагивали целый ряд аспектов познания”.

По его словам, результаты могут помочь проводить скрининг людей, которые подвергаются наибольшему риску: например, людей старше 50 лет или тех, у кого высокое кровяное давление или они недостаточно занимаются спортом.

Ранее Телеграф сообщил, что ученые из Медицинского центра Аншутц Колорадского университета представили результаты исследования: причиной болезни Альцгеймера становится чрезмерное потребление фруктозы.

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