Шведские учёные обнаружили тревожные побочные эффекты популярного подсластителя

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 22.02.2025 15:37 , Обновлено: 22.02.2025

Учёные из Каролинского института — крупнейшего в Швеции и одного из крупнейших в Европе медицинских университетов - на днях обнародовали результаты нового исследования популярного искусственного подсластителя, аспартама. Оказалось, что это вещество, широко применяемое производителями продуктов питания, в том числе, в Беларуси, далеко не так безобидно, как считалось ранее.

[info_b]Аспартам является одним из наиболее часто используемых искусственных подсластителей. В пищевой промышленности его используют в качестве качестве заменителя сахара (в составе продуктов он может скрываться как пищевая добавка под кодом Е951). Производители любят это вещество за то, что обладая такой же калорийностью, как сахар (всего 4 ккал на грамм), он в 200 раз слаще, поэтому добавлять его в продукты можно в гораздо меньших объёмах. [/info_b]

Аспартам долго время считался абсолютно безопасной добавкой и до сих пор широко используется при производстве диетических сладостей и в особенности газированных напитков, в том числе, в Беларуси. В частности, именно им в своё время заменили сахар на ОАО “Лидское пиво”, когда запускали в производство новый вкус популярного напитка Pepsi.

Скриншот сайта ОАО «Лидское пиво»

Однако, новое исследование показало, что этот подсластитель может как минимум опосредованно провоцировать повреждение кровеносных сосудов. Само исследование, результаты которого на днях опубликовали в специализированном журнале Cell Metabolism, проводилось исключительно на животных, однако его результаты авторы назвали “тревожными” и призвали проверить долгосрочное воздействие популярного подсластителя на здоровье человека.

В ходе нынешнего исследования авторы проводили эксперименты на мышах в течение 12 недель. В ежедневный рацион питания животных был в обязательном порядке включён аспартам. В результате оказалось, что вещество провоцировало повышение уровня инсулина, что способствовало развитию атеросклероза. Учёные однозначно заявили, что именно аспартам усугубил образование и рост атеросклеротических бляшек через инсулинозависимый механизм.

Ученые идентифицировали иммунный сигнал CX3CL1, который активируется инсулином, что приводит к воспалению сосудов. Исследования показали, что у мышей, которым в пищу ежедневно добавляли аспартам, в артериях формировалось гораздо больше жировых бляшек, чем у животных из контрольной группы.

Авторы исследования установили, что аспартам “обманывает” рецепторы организма, реагирующие на сладость, что приводит к чрезмерному выбросу инсулина. Это, как пояснили учёные, в свою очередь, способствует росту жировых бляшек в артериях. Наблюдаемые в ходе экспериментов процессы позволили учёным выдвинуть предположение о том, что именно инсулин может быть ключевым связующим звеном между потреблением аспартама и состоянием сердечно-сосудистой системы подопытных.

Впрочем, никаких практических рекомендаций относительно использования аспартама учёные, основываясь на результатах исследований у животных, делать не стали. Профессор Ихай Цао, ведущий автор исследования, уже заявил, что планирует провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, существуют ли подобные механизмы у людей. Авторы исследования предположили, что если их выводы получат экспериментальное подтверждение у людей, CX3CL1 может стать потенциальной терапевтической мишенью в лечении хронических сердечно-сосудистых заболеваний и других серьёзных заболеваний, таких как артрит и диабет.

“Искусственные подсластители проникли практически во все виды продуктов питания, поэтому нам необходимо понять их долгосрочное воздействие на здоровье”, — подчернул профессор Ихай Цао.

Ранее Telegraf.news рассказал об особенностях разных видов натуральных и синтетических подсластителей, которые можно купить на рынке Беларуси, и о том, какие из них лучше других подходят для выпечки.

Опаснее ли сахара его заменители? Узнали, у каких ноль калорий, а какие провоцируют диарею