Шведские учёные обнаружили тревожные побочные эффекты популярного подсластителя
Учёные из Каролинского института — крупнейшего в Швеции и одного из крупнейших в Европе медицинских университетов - на днях обнародовали результаты нового исследования популярного искусственного подсластителя, аспартама. Оказалось, что это вещество, широко применяемое производителями продуктов питания, в том числе, в Беларуси, далеко не так безобидно, как считалось ранее.
[info_b]Аспартам является одним из наиболее часто используемых искусственных подсластителей. В пищевой промышленности его используют в качестве качестве заменителя сахара (в составе продуктов он может скрываться как пищевая добавка под кодом Е951). Производители любят это вещество за то, что обладая такой же калорийностью, как сахар (всего 4 ккал на грамм), он в 200 раз слаще, поэтому добавлять его в продукты можно в гораздо меньших объёмах. [/info_b]
Аспартам долго время считался абсолютно безопасной добавкой и до сих пор широко используется при производстве диетических сладостей и в особенности газированных напитков, в том числе, в Беларуси. В частности, именно им в своё время заменили сахар на ОАО “Лидское пиво”, когда запускали в производство новый вкус популярного напитка Pepsi.
Однако, новое исследование показало, что этот подсластитель может как минимум опосредованно провоцировать повреждение кровеносных сосудов. Само исследование, результаты которого на днях опубликовали в специализированном журнале Cell Metabolism, проводилось исключительно на животных, однако его результаты авторы назвали “тревожными” и призвали проверить долгосрочное воздействие популярного подсластителя на здоровье человека.
В ходе нынешнего исследования авторы проводили эксперименты на мышах в течение 12 недель. В ежедневный рацион питания животных был в обязательном порядке включён аспартам. В результате оказалось, что вещество провоцировало повышение уровня инсулина, что способствовало развитию атеросклероза. Учёные однозначно заявили, что именно аспартам усугубил образование и рост атеросклеротических бляшек через инсулинозависимый механизм.
Ученые идентифицировали иммунный сигнал CX3CL1, который активируется инсулином, что приводит к воспалению сосудов. Исследования показали, что у мышей, которым в пищу ежедневно добавляли аспартам, в артериях формировалось гораздо больше жировых бляшек, чем у животных из контрольной группы.
Авторы исследования установили, что аспартам “обманывает” рецепторы организма, реагирующие на сладость, что приводит к чрезмерному выбросу инсулина. Это, как пояснили учёные, в свою очередь, способствует росту жировых бляшек в артериях. Наблюдаемые в ходе экспериментов процессы позволили учёным выдвинуть предположение о том, что именно инсулин может быть ключевым связующим звеном между потреблением аспартама и состоянием сердечно-сосудистой системы подопытных.
Впрочем, никаких практических рекомендаций относительно использования аспартама учёные, основываясь на результатах исследований у животных, делать не стали. Профессор Ихай Цао, ведущий автор исследования, уже заявил, что планирует провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, существуют ли подобные механизмы у людей. Авторы исследования предположили, что если их выводы получат экспериментальное подтверждение у людей, CX3CL1 может стать потенциальной терапевтической мишенью в лечении хронических сердечно-сосудистых заболеваний и других серьёзных заболеваний, таких как артрит и диабет.
“Искусственные подсластители проникли практически во все виды продуктов питания, поэтому нам необходимо понять их долгосрочное воздействие на здоровье”, — подчернул профессор Ихай Цао.
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