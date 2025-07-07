Санэпидемслужба Гомельщины запретила продавать один вид картошки и кабачков

Опубликовано: 07.07.2025 17:36 , Обновлено: 07.07.2025

Санитарные врачи Гомельской области в июне обнаружили на прилавках сразу две партии овощей с превышением допустимого уровня нитратов. Под запрет попали молодой картофель из Азербайджана и кабачки-цукини из России.

Первой «несоответствующей» продукцией, как её назвали в Госсаннадзоре, оказался молодой картофель, импортированный из Азербайджана (производитель — ООО «AZERIXRAC»). Обнаружили его специалисты Буда-Кошелёвского района.

Вторую партию с превышением нитратов выявили уже в самом Гомеле. Там вопросы у санстанции возникли к свежим кабачкам-цукини от российского индивидуального предпринимателя.

Что именно сделали с этой продукцией, в ведомстве уточнили весьма расплывчато. В обоих случаях Госсаннадзор заявил, что «приняты меры по недопущению обращения несоответствующей продукции».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как белорусский Госстандарт пополнил свой «чёрный список» двумя российскими продуктами. Под раздачу попали рыбная закуска к пиву и крафтовая медовуха «Хель владычица».

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