Санэпидемслужба Беларуси запретила шампуры

Опубликовано: 04.03.2026 14:54 , Обновлено: 04.03.2026

В Мозырском зональном центре гигиены и эпидемиологии (зонЦГЭ) сообщили, что выявили неподобающие шампуры и решили их запретить к продаже. Речь идёт о продукции одного из российских предприятий.

Оказалось, что шампуры не соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства по санитарно-химическому показателю «железо». Что это значит, в зонЦГЭ не пояснили.

Имеете в виду, что под запрет попали именно эти шампуры, а не все подряд:

Шампур плоский 450×10×1,5 для приготовления пищи на открытом воздухе, нержавеющая сталь, штриховой код: 4627076576763. Производитель: ООО «Рассвет», Россия, г. Москва, вн.тр.г., м.о. Якиманка. Дата изготовления: 09/2023, срок годности не ограничен, артикул: 80-06.

Госсаннадзор уже принял меры по запрету продажи из в магазинах.