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Самый популярный заменитель сахара вреден для здоровья? Ученые назвали категорию белорусов, кому стоит отказаться

Самый популярный заменитель сахара вреден для здоровья? Ученые назвали категорию белорусов, кому стоит отказаться
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Исследование американских учёных из Кливлендской клиники поставило под сомнение безопасность одного из самых популярных заменителей сахара - эритрита. Годами его считали полезной альтернативой сахару благодаря его низкой калорийности и отсутствию влияния на уровень инсулина и часто рекомендовали людям с диабетом, ожирением и тем, кто сидит на низкоуглеводной диете. Узнали, кому, по мнению авторов нового исследования, лучше ограничить употребление эритрита.

Эритрит (или эритритол) - природный сахарозаменитель без ярко выраженного запаха или вкуса - до сих пор считался одним из самых безопасных низкокалорийных альтернатив сахару. Он попал в белый список FDA как  безопасный ингредиент ещё в 1997 году, а в 2008 году был официально зарегистрирован в Евросоюзе в качестве разрешённой пищевой добавки. На упаковках в составе диетических продуктов он скрывается под кодом Е968 .

До недавних пор единственным эффектом эритрита считалось расстройство пищеварения и аллергическая реакция в виде кожных высыпаний, которые могли возникать при превышении суточной дозы.

[inf]Согласно американским стандартам Национального центра биотехнологической информации США, безопасная суточная доза эритрита составляет 1 грамм на килограмм массы тела, то есть не более 70 грамм в день для человека средней комплекции. [/inf]

Эритрит рекомендовали употреблять с осторожностью лишь людям с кишечными заболеваниями, такими как синдром раздражённого кишечника или синдром избыточного бактериального роста в тонком кишечнике. У них эритрит мог провоцировать вздутие живота, газы и диарею, но в остальном это вещество считалось абсолютно безопасным для здоровья человека и уж точно полезнее сахара.

Однако новое исследование учёных Кливлендской клиники бросило тень на безупречный профиль этого популярного вещества. Оказалось, что его употребление может быть сопряжено с повышенным риском серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт или инсульт. Более того, исследователи обнаружили, что эритрит может способствовать образованию тромбов , что ещё больше увеличивает риск осложнений.

Учёные провели эксперименты с образцами крови, к которым добавляли эритритол. Они обнаружили, что это вещество способствует агрегации тромбоцитов, что приводит к образованию тромбов. Именно поэтому авторы этого открытия рекомендовали пересмотреть своё отношение к эритриту людям с известным риском сердечно-сосудистых заболеваний .

“Популярность этих веществ значительно возросла в последние годы, поэтому нам необходимо лучше понимать их долгосрочное воздействие на здоровье, особенно в контексте риска сердечно-сосудистых заболеваний”, - подчеркнула один из авторов исследования доктор Стэнли Хейзен.

По словам эксперта, с того момента, как это вещество было официально одобрено в качестве безопасной пищевой добавки, прошло сравнительно мало времени, а значит ещё не все последствия его длительного применения известны учёным.

Ранее Telegraf.news рассказал, что сахарозаменители стали неотъемлемой частью жизни многих людей, которые следят за своим здоровьем и фигурой. В настоящее время на рынке представлено множество различных видов, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. Но так ли они безопасны для здоровья? Узнали, какие из подсластителей самые полезные, а использование каких стоит ограничить в рационе.

Опаснее ли сахара его заменители? Узнали, у каких ноль калорий, а какие провоцируют диарею

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