Сахарный диабет и инсульт. Врачи рассказали, чем еще болеют белорусы после коронавируса

Опубликовано: 21.10.2022 14:40 , Обновлено: 21.10.2022

У белорусов после перенесенного коронавируса иногда возникают осложнения — от легких до тяжелых. Например, инсульты и сахарный диабет. Но не только.

Об этом подробнее рассказал начальник главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома, который ранее работал врачом-терапевтом, Николай Куденьчук.

По его словам, врачи наблюдали, что инсулинозависимый сахарный диабет развивается у переболевших COVID-19 детей, хотя ранее они были здоровы.

У взрослых же развиваются:

тромбозы;

инфаркты;

инсульты;

психопатические изменения личности;

проблемы с памятью.

Как писал ранее Телеграф, о «постковидном синдроме» врачи начали говорить еще в 2020 году. Люди стали жаловаться на различные симптомы, которые нельзя было отнести ни к чему другому, как к коронавирусу. И только в октябре 2021 года Всемирная организация здравоохранения наконец-то выпустила первое его клиническое определение и описание. Хотя синдром все еще мало изучен. Так что же это такое, как не стать его жертвой, и как лечить, если все же ощутили на себе последствия COVID-19?

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