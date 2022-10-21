Сахарный диабет и инсульт. Врачи рассказали, чем еще болеют белорусы после коронавируса
У белорусов после перенесенного коронавируса иногда возникают осложнения — от легких до тяжелых. Например, инсульты и сахарный диабет. Но не только.
Об этом подробнее рассказал начальник главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома, который ранее работал врачом-терапевтом, Николай Куденьчук.
По его словам, врачи наблюдали, что инсулинозависимый сахарный диабет развивается у переболевших COVID-19 детей, хотя ранее они были здоровы.
У взрослых же развиваются:
- тромбозы;
- инфаркты;
- инсульты;
- психопатические изменения личности;
- проблемы с памятью.
Как писал ранее Телеграф, о «постковидном синдроме» врачи начали говорить еще в 2020 году. Люди стали жаловаться на различные симптомы, которые нельзя было отнести ни к чему другому, как к коронавирусу. И только в октябре 2021 года Всемирная организация здравоохранения наконец-то выпустила первое его клиническое определение и описание. Хотя синдром все еще мало изучен. Так что же это такое, как не стать его жертвой, и как лечить, если все же ощутили на себе последствия COVID-19?