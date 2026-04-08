Россельхознадзор внёс в стоп-лист 2 белорусские компании и взял на контроль ещё 15 производителей

Опубликовано: 08.04.2026 09:06 , Обновлено: 08.04.2026

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) со среды, 8 апреля, ввела временные ограничения на поставки продукции двух белорусских предприятий. К продукции ещё 15 белорусских производителей у российских проверяющих возникли вопросы, поэтому их взяли на "усиленный лабораторный контроль". Узнали подробности.

В стоп-листе российского контрольного ведомства с сегодняшнего дня ещё два белорусских производителя:

производственный цех ООО «КАПИКОН,

Гродненский мясокомбинат.

У первого в сухой молочной сыворотке, как утверждается в официальном письме Россельхознадзора, оказался превышен показатель общей бактериальной

обсемененности, а в готовой мясной продукции Гродненского мясокомбината якобы повторно были обнаружили бактерии группы кишечной палочки, что и стало причиной временно запрета поставок от этих производителей.

Ещё 15 белорусских компаний Россельхознадзор потребовал от Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Беларуси поставить на “усиленный лабораторный контроль”. Причины у всех разные.

К примеру, ту же кишечную палочку проверяющие, согласно отчёту российского ведомства, обнаружили в говядине Жлобинского мясокомбината, в салаке горячего копчения ООО «Фишмэн Пауэр» и в сухой молочной продукции Лидского молочно-консервного комбината.

Превышение показателя КМАФАнМ (общее микробное число, то есть количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) российские проверяющие констатировали в говядине ООО «Межево СТАРТ».

Самым частым нарушением, на которое пожаловался Россельхознадзор на этот раз, стало наличие следов антибиотиков продукции. По словам контроллеров, этим “согрешили” сразу шесть белорусских производителей:

филиал «Дубравский бройлер» ОАО «Птицефабрика «Дружба» - динитрокарбанилид в мясе механической обвалки цыплят-бройлеров;

ЗАО «Смолевичи Молоко» – альбендозол сульфон в твороге;

ОАО «Савушкин продукт» – альбендозол сульфон в твороге;

ООО «Эко яйца АВС» – энрофлоксацин в яйце курином пищевом;

ОАО «Смолевичи Бройлер» – сульфаметазин в субпродуктах цыплят-бройлеров;

ЗАО «Серволюкс Агро» – диклазурил в субпродуктах цыплят-бройлеров.

Три белорусских производителя молочки отчитали за несоответствие по молочнокислым микроорганизмам или дрожжам (творог от “Беллакта” и “Милкавиты” и кефир со Щучинского филиала “Молочного Мира”), а ещё два предприятия - за наличие следов не заявленных в составе продуктов . Так, в конине Глубокского мясокомбината российские проверяющие нашли ДНК крупного рогатого скота, а в консервах из говядины СПК “Агрокомбинат

Снов” – ДНК свиньи.