Россельхознадзор пожаловался на антибиотик в белорусских яйцах и говядине

Опубликовано: 10.02.2026 09:09 , Обновлено: 10.02.2026

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) потребовала от Департамента ветеринарного и продовольственного надзора белорусского Министерства сельского хозяйства взять на "усиленный лабораторный контроль" продукцию четырёх белорусских предприятий. В этот раз нарушения российские проверяющие нашли в белорусской молочке, яйцах и говядине.

Так, согласно отчёту Россельхознадзора, антибиотики проверяющие нашли в яйцах Щучинской птицефабрики и в говядине ООО «Агро бекон» . В первом случае речь о энрофлоксацине - антибиотике широкого спектра действия, которым активно пользуются ветеринары, в частности, для лечения сальмонеллеза и микоплазмоза. Во втором - о моксидектине - противопаразитарном препарате, который также широко применяется в ветеринарии.

Кроме того, на усиленный лабораторный контроль перевели ООО «МилкСтрэйт» . В их пастеризованном молоке специалисты Россельхознадзора, согласно отчёту, обнаружили бактерии группы кишечной палочки (БГКП).

[inf]Кишечная палочка — вид грамотрицательных палочковидных бактерий, которые могут вызвать острые кишечные инфекции с такими симптомами, как боли в животе, повышенная температура, рвота и диарея. БГКП могут попадать в молоко при несоблюдении санитарно-гигиенических норм как на этапе доения,так и на этапе транспортировки и переработки молока.[/inf]

Ещё одним “нарушителем” в списке Россельхознадзора оказался Шкловский маслодельный завод . В его сметане проверяющие нашли дрожжи.

[inf]Наличие дрожжей в сметане может быть как показателем нарушения технологического процесса производства и использования некачественного сырья, так и истекающего срока годности.[/inf]

Поскольку во всех случаях нарушения являются первичными, ввозить продукцию этих белорусских предприятий разрешается, но к ним теперь будет повышенное внимание. Как долго продлятся введённые ограничения, не уточняется. Как правило, Россельхознадзор пересматривает свои решения после анализа проб из новых партий, отобранных через какой-то промежуток времени.