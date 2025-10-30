Россельхознадзор ограничил поставки говядины Гродненского мясокомбината и взял на контроль продукцию «Беллакт»

Опубликовано: 30.10.2025 10:50 , Обновлено: 30.10.2025

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) потребовала от Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Беларуси взять на “усиленный лабораторный контроль” продукцию сразу восьми белорусских предприятий, а также временно ограничила поставки мясной продукции двух комбинатов. Узнали причины.

На усиленный лабораторный контроль российские проверяющие потребовали поставить три белорусских молочных предприятия, в продукции которых, согласно отчёту Россельхознадзора, выявили превышение допустимого уровня дрожжей или КМАФАнМ :

превышение КМАФАнМ - в сухой молочной продукции Волковысского ОАО “Беллакт” и Пружанского молочного комбината,

превышение дрожжей в сметане Шкловского маслодельного завода.

[inf]КМАФАнМ (общее микробное число) – это количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Превышение этого показателя снижает качество продукции и увеличивает риск попадания в пищу потенциально патогенных микроорганизмов.

Содержание дрожжей в молочной продукции повышается в процессе брожения, что также говорит о том, что продукция испортилась.[/inf]

На продукцию ещё одного молочного завода - Поставского - российские проверяющие пожаловались из-за антибиотиков , якобы выявленных в продукции:

в твороге с производственного участка предприятия в Новолукомле якобы содержался ампициллин;

в твороге с производственного подразделения в Витебске – фенбендазол и оксфендазол сульфон.

Антибиотики, согласно отчёту Россельхознадзора, выявили и в продукции трёх других белорусских компаний:

в пищевой рыбной продукции могилёвского ООО “МАРКЕТЛАЙН-ГРУПП” – окситетрациклин;

в яйцах ОАО “Птицефабрика Городок” – монензин;

в колбасных изделиях Гродненского мясокомбината – альбендазол.

Последнее предприятие фигурирует и во второй части отчёта Россельхознадзора. В нём надзорное ведомство вводит временные ограничения на поставки продукции в Россию. Так, с 29 октября 2025 года Гродненскому мясокомбинату нельзя поставлять в соседнюю страну говядину и субпродукты мясные обработанные (печень говяжья).

Такие же “санкции” применили в отношении продукции производственного участка “Ольшевский” Березовского комбикормового завода.

Как долго продлятся введённые ограничения, не уточняется. Как правило, Россельхознадзор пересматривает такие решения на основании новых анализов, проведённых повторно через какой-то промежуток времени.