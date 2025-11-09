Просыпаться среди ночи — это нормально? Вот почему в древности люди практиковали "два сна"

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Опубликовано: 09.11.2025 19:06 , Обновлено: 09.11.2025

Современные нормы предписывают нам 8 часов непрерывного сна, однако для миллионов людей, которые просыпаются среди ночи, это недостижимый идеал. Но что, если такая «проблема» на самом деле является отголоском естественного для наших предков режима — «двухфазного сна»?

Историк профессор А. Роджер Экирх, изучая британские национальные архивы, обнаружил сотни письменных упоминаний о практике «двух снов». Согласно этим документам, люди в средневековой Европе ложились спать около 9 вечера, спали «первый сон» до полуночи, затем бодрствовали несколько часов и снова засыпали до утра.

«Ночное бдение»: молитвы, визиты и секс

Период бодрствования между двумя сегментами сна, известный как «бдение» (the watch), был активным временем. Люди молились, читали, занимались шитьем, кололи дрова, занимались сексом и даже ходили в гости к соседям. Врачебные руководства XVI века даже рекомендовали этот промежуток как лучшее время для секса, утверждая, что он приносит больше удовольствия и пользы обоим партнерам.

Упоминания о «первом сне» можно найти у Чосера в «Кентерберийских рассказах», в народных балладах и даже в романе Диккенса «Барнеби Радж».

Научное подтверждение древней привычки

Не зная об исторических находках Экирха, психиатр Томас Вер из Национального института психического здоровья США провел в 1990-х годах эксперимент. Он поместил 15 мужчин в условия с 14-часовой ночью, имитируя доиндустриальную жизнь без искусственного света.

Через несколько недель участники естественным образом перешли на режим двухфазного сна: 4 часа сна, 2-3 часа бодрствования и снова 4 часа сна. Анализы показали, что в такой модели мозг получает больше глубокого сна (критического для памяти) и REM-фазы (важной для обработки эмоций). Кроме того, в период ночного бодрствования у испытуемых повышался уровень пролактина — гормона, снижающего стресс.

Почему мы перестали так спать?

Исчезновение двухфазного сна профессор Экирх связывает с промышленной революцией. Распространение газового, а затем и электрического освещения позволило продлевать активность далеко за полночь. Вместе с введением фиксированного рабочего графика это привело к тому, что длительный непрерывный сок стал новой социальной нормой, отвечающей требованиям капиталистического общества.

Стоит ли возвращаться к «двум снам»?

Современные эксперты, такие как доктор Кевин Морган из Лафборо, признают, что сегментированный сон — это естественная и пластичная способность человека. Для тех, кто уже просыпается ночью, осознание, что это не бессонница, а возможный отголосок прошлого, может снизить тревогу.

Однако ученый предупреждает, что намеренно возвращаться к такому режиму, если вам рано утром на работу, — не лучшая идея. Главный вывод заключается в том, что сон гибок, и не стоит чрезмерно переживать из-за несоответствия жестким восьмичасовым стандартам. Возможно, наше тело просто помнит старые, более естественные ритмы.

Когда стоит обратиться к врачу?

Важно понимать, что в наше время короткие ночные пробуждения между циклами сна — это абсолютно естественно. Если вы проснулись, но в течение 15-20 минут легко засыпаете обратно и утром чувствуете себя отдохнувшим, — беспокоиться не о чем. Ваш мозг просто совершает краткий переход между фазами сна.

Вред начинается не в момент самого пробуждения, а тогда, когда оно запускает порочный круг стресса. Если вы просыпаетесь и начинаете нервничать из-за того, что не спите, в кровь выбрасывается кортизол (гормон стресса), который прогоняет сон. Вы лежите без сна больше 20-30 минут, постоянно смотрите на часы и тревожитесь о том, как будете работать завтра. Именно эти переживания и последующий недосып наносят основной удар по здоровью.

Именно когда пробуждения становятся частыми и продолжительными, страдает качество всего сна. Вы недополучаете глубокие стадии сна, отвечающие за физическое восстановление и иммунитет, и быстрый сон (REM-фазу), критически важный для памяти и обработки эмоций. Хроническое недосыпание проявляется днем как постоянная усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией и ослабление защитных сил организма.

Кратковременные эпизоды бессонницы бывают у всех, но если проблема затянулась, не стоит игнорировать сигналы организма. Обязательно проконсультируйтесь с врачом (сомнологом или неврологом), если: