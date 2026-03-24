Почему из магазинного молока не получится простокваша? Эксперты объяснили «эффект ПВА»
Почему из магазинного молока не получается такая же простокваша или творог, как из натурального деревенского молока? Эксперты Минского молочного завода №1 (ММЗ1) объяснили, почему молоко может сразу прогоркнуть, минуя стадию скисания, и откуда появляется подозрительный «эффект ПВА».
Что за «эффект ПВА»?
Для большинства белорусов скисшее молоко – не повод для переживания по поводу выброшенных на ветер денег из-за испортившегося продукта. Ведь его всегда можно использовать на кухне – замесить на нём тесто на блины или пустить на кулинарные эксперименты, приготовив домашний творог или творожный сыр.
Это кажется логичным и рациональным решением, продиктованным принципами разумного потребления и подсказанным вековым опытом предков. Ведь именно так поступали наши бабушки.
Увы, с магазинным молоком такие эксперименты чаще всего заканчиваются провалом, особенно, если за основу взять ультрапастеризованное молоко, которое хранится подольше. Именно у него чаще всего проявляется тот самый «эффект ПВА», который в прошлом году наделал шуму в соцсетях.
Белорусы пожаловались на то, что ультрапастеризованное молоко у них не скисает, а сразу прогоркает и меняет привычную консистенцию, превращаясь в тягучую массу, которая больше напоминает клей ПВА. Некоторые усмотрели в этом признак наличия крахмала, консервантов или вовсе посторонней «химии» в составе.
Что на самом деле происходит, когда портится ультрапастеризованное молоко?
На деле же, как пояснили журналистам Telegraf.news на Минском молочном заводе №1 (ММЗ1), это вполне естественный процесс, которому есть простое объяснение. Без химии, конечно, не обошлось, но абсолютно естественной: именно так выглядит испорченное ультрапастеризованное молоко.
«Ультрапастеризация – это высокотемпературная обработка, которая убивает практические все микроорганизмы. В результате под воздействием определённых условий при хранении открытого молока идёт разрушение белка и прогоркание молочного жира. Белок может разрушаться на короткие пептиды, которые придают молоку вот этот прогорклый вкус», - объяснила главный технолог ММЗ1 Лариса Васильевна Амбражейчик , почему ультрапастеризованное молоко минует стадию скисания и сразу же прогоркает.
Что же до изменения консистенции, то на это, по словам специалиста, напрямую влияют уже непосредственно условия хранения продукта, в частности, какие именно микроорганизмы попали в молоко.
«Молоко является хорошей питательной средой для развития всех микроорганизмов. Вязкую консистенцию молоку могут придавать некоторые штаммы микроорганизмы, которые развиваются в этом продукте при нарушений условий хранения или после вскрытия и длительного хранения. Поэтому самое главное для того, чтобы этого не было - соблюдать условия хранения и поддерживать санитарное состояние, в котором этот продукт хранится», - пояснила главный технолог.
Употреблять такое молоко специалисты категорически не рекомендуют , причём не только пить, но даже использовать для дальнейшей кулинарной обработки, например, замешивать на нём блины или пирог.
Дело в том, что ту самую тягучую консистенцию могут давать некоторые штаммы бактерий группы кишечной палочки .
Почему из магазинного молока не получится простокваша?
Именно поэтому, кстати, на Молочном заводе не рекомендуют проводить с магазинным молоком кулинарные эксперименты – ни полезной простокваши, ни настоящего творога или сыра из него всё равно не получится, а вот заработать кишечное расстройство (как минимум) – легко.
«Простокваша – это молоко, в которое специально вносится закваска, то есть определённая микрофлора, в результате чего происходит процесс кислотообразования, получение сгустка и продукта определённой консистенции и вкуса. А в ультрапастеризованном молоке никаких микроорганизмов по умолчанию нет. Здесь они попали туда извне, какие-то посторонние, либо развились в результате нарушения каких-то условий хранения», - объяснила Лариса Амбражейчик тщетность любых попыток превратить ультрапастеризованное молоко в простоквашу.
А если очень хочется поэкспериментировать?
В свою очередь * Наталья Алексеевна Колядич, начальник отдела систем менеджмента и стандартизации ММЗ1 *, дала совет тем, кому не дают покоя лавры домашних сыроделов и очень хочется получить домашний творожок, «как у бабушки».
В первую очередь специалист призвала отказаться от потенциально опасных для здоровья экспериментов – не оставлять молоко при комнатной температуре для скисания и уж точно не ставить его на батарею в ожидании, что там образуется простокваша и творожный сгусток.
«Этого точно не будет. Вы, скорее всего, получите тот самый эффект прогорклости и тягучести, потому что там нет нужной микрофлоры, которая вызовет молочнокислое брожение», - подчеркнула Наталья Колядич.
При желании приготовить из молока действительно полезный и главное безопасный продукт специалист рекомендовала использовать специальные закваски , разработанные институтом мясо-молочной промышленности.
«Не надо проводить эксперименты над своим здоровьем. Потому что молоко из-под коровы, как раньше у бабушки - это совсем другой продукт. У такого молока при скисании снизу образовывалась кисленькая простоквашка, сверху - сливки, но с молоком, прошедшим промышленную переработку, гомогенизацию, пастеризацию или стерилизацию ничего этого не получится», - объяснила Колядич.
Кроме того, специалисты ММЗ1 посоветовали белорусам присмотреться к ассортименту самих производителей молочки. На полках белорусских магазинов сегодня точно можно найти молочный продукт на любой вкус, в том числе классические термостатные ряженки и простокваши с действительно полезным составом и очень хорошим микробиомом. Возможно, попробовав такой продукт, желание проводить подобные эксперименты с молоком у вас отпадёт само собой.