Пили стеклоомыватель? Три белоруса скончались от отравления метиловым спиртом

Опубликовано: 13.02.2026 12:59 , Обновлено: 13.02.2026

В Могилевской области Беларуси за два зимних месяца следователи Следственного комитета (СК) зафиксировали три случая смертельного отравления метиловым спиртом. Об этом сообщил в пятницу Государственный комитет судебных экспертиз (ГКСЭ, Комитет судебно-медицинской экспертизы) Республики Беларусь.

Согласно данным комитета, все скончавшиеся — двое мужчин и одна женщина — были обнаружены в своих домах без внешних признаков насильственной смерти. Чтобы разобраться, что привело к смерти, Следственный комитет обратился к судебно-медицинской экспертизе.

Первый инцидент произошел в Кричеве в конце декабря, где скончался 54-летний местный житель. В середине января там же был обнаружен мертвым 59-летний мужчина. Как показал анализ, концентрация метанола в крови обоих превысила летальную более чем в четыре раза.

«В крови обоих государственные медицинские судебные эксперты обнаружили метиловый спирт в высокой концентрации (более 4000 мкг/мл, тогда как летальная концентрация — от 900 мкг/мл), т.е. более 4 промилле», — рассказали в ГКСЭ.

Еще одна трагедия произошла в Бобруйском районе в последних числах декабря, где скончалась 44-летняя женщина. Экспертиза также выявила в ее крови наличие метанола.

«Лабораторные и морфологические данные позволили судебным экспертам установить причину смерти во всех вышеописанных случаях как острое отравление метиловым спиртом», — подчеркнули в ГКСЭ.

Смертельная опасность метанола заключается в его химической формуле. В отличие от пищевого этилового спирта, при метаболизме в организме метанол распадается на муравьиную кислоту и формальдегид. Это высокотоксичные вещества, которые вызывают тяжелейший ацидоз (закисление организма), поражают центральную нервную систему, приводят к остановке дыхания и необратимой слепоте.

[inf]Даже небольшая доза может стать фатальной: как отмечают эксперты, смертельный исход наступает при употреблении 30–100 миллилитров чистого метанола.[/inf]

Судебные эксперты выступили с экстренным предупреждением для граждан:

«Метиловый и этиловый спирты имеют почти идентичные запах и вкус, но метанол — гораздо опаснее».

В ведомстве призвали белорусов не употреблять: