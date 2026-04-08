Обрезать или выбросить? Эксперт объяснила, когда можно есть сыр, на котором завелась плесень

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Опубликовано: 08.04.2026 20:42 , Обновлено: 08.04.2026

Не всякий сыр с плесенью – элитный. Порой эти живые микроорганизмы развиваются там, где их не просят, и далеко не каждый из этих микроорганизмов носит гордое звание плесени благородной. Как быть, если на кусочке сыра в вашем холодильнике завелась «неправильная» плесень? Можно ли срезать поражённый участок, а остальное пустить в ход на кухне или же такой кусок – только на выброс? Спросили об этом экспертов Минского молочного завода №1 (ММЗ1).

Помощник генерального директора по производственным вопросам ММЗ1 Татьяна Геннадьевна Матюшонок появление плесени на обычном сыре назвала однозначным признаком порчи. Однако категорично и сразу же отправлять продукт в мусорную корзину при этом советовать не стала.

По словам специалиста, употреблять покрывшийся плесенью сыр рискованно для здоровья. Людям из группы риска (беременным, детям, людям с ослабленным иммунитетом) такой сыр однозначно употреблять нельзя. А вот для остальных, если речь идёт о маленьком поражённом участке, продукт вполне можно спасти, срезав плесень с запасом, отступив по 2–3 см вокруг и вглубь. А еще лучше - использовать его на пиццу или для запекания – чтобы сыр прошёл термическую обработку.

Помощник гендиректора по производственным вопросам ММЗ1 Татьяна Матюшонок. Фото Telegraf.news / Елена Степуро

Посторонняя поверхностная плесень может появиться после вскрытия герметичной упаковки на полутвердых сырах за время длительного хранения в открытом виде. На твердых сырах , таких как Пармезан или выдержанный Чедер, плесень появляется довольно редко, поскольку в них меньше влаги, а ведь именно влага является питательной средой, необходимой для развития плесени.

[inf]Все сыры должны храниться при температуре 4±2°С и относительной влажности воздуха от 75% до 85%. При низкой влажности воздуха сыры начнут усыхать (терять влагу), при высокой влажности воздуха (во влажном помещении) - могут покрываться поверхностной плесенью.[/inf]

Между тем, если помимо плесени на кусочке вашего сыра есть другие опасные признаки порчи - появился неприятный запах, слизь или плесень стала «пушистой», лучше не рисковать и всё же выбросить этот кусок, чтобы избежать отравления микотоксинами.

Фото: ММЗ1

[inf]Микотоксины - это плесневые яды, вещества, которые вырабатывают опасные виды плесневых грибов в процессе своей жизнедеятельности, не видимые невооруженным глазом, но способные спровоцировать как минимум пищевое отравление у человека и животных.[/inf]

«Споры плесени присутствуют везде. Мы же не живём в стерильных условиях. Но на твёрдых сырах плесени практически не бывает. Плесень любит мягкие, творожные сыры, где много влаги, где осталась сыворотка, а в сыворотке - молочный сахар», - пояснила специалист.

Такие мягкие сыры (бри, камамбер, рикотта, моцарелла), а также плавленые и творожные сыры Татьяна Матюшонок посоветовала сразу же выбрасывать, если на них появилась плесень – целиком и без полумер.

«Эти сыры надо выкидывать однозначно, потому что плесень быстро и глубоко пускает корни. Сверху вы видите её мицелий, очаг, но внизу - её невидимые корни, которые она уже опустила. Поэтому мягкие сыры, поражённые плесенью, надо сразу выкидывать», - категорично заявила эксперт.

А как понять, что испортился сыр в благородной плесенью, мы рассказывали в другом материале. Эксперты Минского молочного завода №1 подробно рассказали, как неопытному покупателю определить, что такой сыр пахнет «как надо», а плесень – благородная, а не потенциально опасная для здоровья.