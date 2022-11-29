Новый вариант коронавируса может стать самым опасным - Исследование

Опубликовано: 29.11.2022 13:45 , Обновлено: 29.11.2022

Согласно новому исследованию, следующий вариант COVID-19, который широко распространится в мире, может оказаться более тяжелым, чем легкие штаммы, которые доминируют в настоящее время.

Очень заразный штамм Omicron появился почти ровно год назад, а его мутировавшие побочные варианты вытеснили другие мутации по всему миру. При этом, они намного мягче, чем более старые версии вируса, и многие исследователи полагали, что они представляют собой своего рода конечный результат эволюции коронавируса. Однако исследователи из Южной Африки заявили, что вирус все еще может стать более смертоносным. Такой вывод они сделали после обследования ВИЧ-пациента с ослабленным иммунитетом, который являлся носителем вируса в течение полугода. Со временем вирус в его теле эволюционировал, вызывая все большую гибель клеток и их слияние, что приводило к усилению воспаления в легких.

По словам профессора Алекса Сигала, вирусолога, руководившего исследованием, эти последствия больше напоминали эффект первоначального штамма COVID-19, чем штамма Omicron. Исследуемый пациент является одним из самых давних известных пациентов со слабым иммунитетом, заразившихся Омикроном. Последний, полагают учёные, как раз и развился у человека с сильно ослабленной иммунной системой.

Люди с ослабленным иммунитетом не могут также просто избавиться от инфекции, что позволяет вирусу постоянно размножаться и мутировать в их организме с течением времени, прежде чем распространиться среди других людей.

Тем не менее, результаты из Южной Африки представляют собой лишь одну теорию о будущем распространении COVID-19, а защита, полученная благодаря вакцинации и предшествующему заражению, ставит человечество в более выгодное положение, [link href=“https://www.dailymail.co.uk/health/article-11477913/amp/Next-big-Covid-variant-deadly-according-new-study-immuno-compromised-patient.html” rel=“noopener” target=“_blank”] пишет [/link] Day Mail.