На Гродненщине показали, как выглядит новый модульный фельдшерский пункт, обслуживающий 9 деревень
Телеграм-канал "Здравоохранение Гродненщины" опубликовало фото нового модульного фельдшерско-акушерский пункта (ФАП), который открыли в деревне Охоново Дятловского района.
В зоне обслуживания Охоновского ФАПа 9 населенных пунктов, с численностью населеният 170 человек, радиус обслуживания - 7,5 км.
В Тг-канале сообщили, что модульную конструкцию для возведения ФАПа выбрали в качестве “оптимального решения” для создания “современных условий” для оказания качественной медицинской помощи сельскому населению.
[inf]Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) – ближайшее для сельских жителей в Беларуси медицинское подразделение, в которое они могут обратиться за медицинской помощью. Представляет собой структурное подразделение врачебных амбулаторий, больниц сестринского ухода, участковых больниц.
ФАП организуется в поселениях с числом жителей ≥ 700 человек и расстоянием от 3-5 км до ближайшей лечебно-профилактической организации, говорится в стандартах Минздрава Беларуси. [/inf]
В ФАПе также можно записаться на приём в районной поликлинике и получить результаты лабораторных исследований либо осмотров врачей.
Похожие модульные ФАПы возвели в 2024 году и в других населенных пунктах Беларуси. Так, весной похожий появился в Новогрудском районе. Изготавливают модули для медицинских пунктов на заводе металлоизделий в Гродненской области.
В то же время, в Беларуси стали внедрять и так называемые ФАПы на колесах на базе МАЗ-Купава. Такие отравили в Каменецкий и Лунинецкий районы.