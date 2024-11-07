На Гродненщине показали, как выглядит новый модульный фельдшерский пункт, обслуживающий 9 деревень

📷 Фото

Опубликовано: 07.11.2024 11:24 , Обновлено: 07.11.2024

Телеграм-канал "Здравоохранение Гродненщины" опубликовало фото нового модульного фельдшерско-акушерский пункта (ФАП), который открыли в деревне Охоново Дятловского района.

В зоне обслуживания Охоновского ФАПа 9 населенных пунктов, с численностью населеният 170 человек, радиус обслуживания - 7,5 км.

В Тг-канале сообщили, что модульную конструкцию для возведения ФАПа выбрали в качестве “оптимального решения” для создания “современных условий” для оказания качественной медицинской помощи сельскому населению.

[inf]Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) – ближайшее для сельских жителей в Беларуси медицинское подразделение, в которое они могут обратиться за медицинской помощью. Представляет собой структурное подразделение врачебных амбулаторий, больниц сестринского ухода, участковых больниц.

ФАП организуется в поселениях с числом жителей ≥ 700 человек и расстоянием от 3-5 км до ближайшей лечебно-профилактической организации, говорится в стандартах Минздрава Беларуси. [/inf]





















В ФАПе также можно записаться на приём в районной поликлинике и получить результаты лабораторных исследований либо осмотров врачей.

Похожие модульные ФАПы возвели в 2024 году и в других населенных пунктах Беларуси. Так, весной похожий появился в Новогрудском районе. Изготавливают модули для медицинских пунктов на заводе металлоизделий в Гродненской области.

В то же время, в Беларуси стали внедрять и так называемые ФАПы на колесах на базе МАЗ-Купава. Такие отравили в Каменецкий и Лунинецкий районы.