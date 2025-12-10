Минздрав запретил продажу популярного в Беларуси российского чистящего средства

Опубликовано: 10.12.2025 18:30 , Обновлено: 10.12.2025

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило о том, что приостановило действие свидетельства и запретило продажу популярного российского чистящего средства для сантехники "GRASS WC-Gel" на территории страны. .

Согласно официальному сообщению ведомства, основанному на постановлении заместителя главного государственного санитарного врача, эксперты в ходе проверки выявили, что показатель активности водородных ионов (pH) в средстве составил 1,3 единицы.

В Минздрава заявили, что для средств бытовой химии данного назначения установленные нормы Беларуси допускают уровень pH в диапазоне от 2,0 до 11,5 единиц без каких-либо исключений. Таким образом, российское средство оказалось не соответствующим единым санитарно-эпидемиологическим требованиям Евразийского экономического союза.

Напомним, что речь идёт о средстве для чистки унитазов, производства российского Общества с ограниченной ответственностью “ТД ГраСС” (Волгоград).

На момент публикации производитель не предоставил комментариев по данному решению. Остается неясным, проводился ли уже отзыв продукции с полок магазинов.