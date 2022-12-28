Минздрав запретил иностранным фармкомпаниям общаться с белорусскими врачами

Опубликовано: 28.12.2022 09:17 , Обновлено: 28.12.2022

Министерство здравоохранения Беларуси запретило иностранным фармацевтическим компаниям взаимодействовать с белорусскими врачами. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Пиневич 28 декабря.

По его словам, так Минздрав будет бороться с подкупом белорусских медиков.

Пиневич заявил, что теперь иностранные компании смогут участвовать «только в тех конференциях, которые проходят под эгидой Минздрава».

«Все остальные образовательные мероприятия — запрещены. Личные контакты должны быть прекращены пока мы не выработаем новые подходы совместно с МВД и органами Генпрокуратуры», — добавил министр.

Такое заявление Пиневич сделал после того, как Генеральная прокуратура 27 декабря сообщила о «вскрытии схемы скрытого подкупа медиков иностранными фармацевтическими компаниями с целью их продвижения на белорусском рынке».

«На протяжении 3 лет с практикующими врачами заключались договоры подряда на прочтение лекций, за которые они якобы и получали денежное вознаграждение. Фактически — за рекомендации своим пациентам использовать “определенные” препараты», — объявили в Генпрокуратуре.

К слову, еще в апреле 2022 года стало известно о задержании 35 белорусских врачей — ортопедов-травматологов. Тогда Александр Лукашенко заявил, что они «не просто подсказывали людям, лежащим на операционном столе, какие импортные запчасти им в тело вставить, ортопедические, а прилично за это от иностранцев получали взятки. У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили только дома, ну, на карманные расходы хранили».