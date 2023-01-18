Минздрав установил правила общения фармкомпаний с белорусскими врачами

Опубликовано: 18.01.2023 09:06 , Обновлено: 18.01.2023

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало постановление №3 от 9 января 2023 года, в котором прописано, как представителям фармкомпаний можно информировать медиков и фармацевтов о лекарствах.

Согласно документу, теперь работникам фармкомпаний можно устно рассказывать о медпрепаратах на мероприятиях, определенных Минздравом (совещаниях, конференциях, симпозиумов и т.д.), и размещать информационные материалы на таких мероприятиях.

При этом можно показывать материалы и в электронном виде или на бумажном носителе, однако без посещения организаций.

Материалы можно доводить до работников уполномоченным лицом, которое будет определяться руководителем организации.

Кроме того, представителям компаний запретили посещать служебные кабинеты руководителей организаций или других должностных лиц.

[info_b]С документом можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Напомним, ранее министр здравоохранения Дмитрий Пиневич запретил иностранным фармацевтическим компаниям взаимодействовать с белорусскими врачами.

Такое заявление Пиневич сделал после того, как Генеральная прокуратура 27 декабря сообщила о «вскрытии схемы скрытого подкупа медиков иностранными фармацевтическими компаниями с целью их продвижения на белорусском рынке».