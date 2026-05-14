Минздрав усилил проверки на границе для въезжающих в Беларусь

Опубликовано: 14.05.2026 07:50 , Обновлено: 14.05.2026

Министерство здравоохранения Беларуси объявило об усилении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска на государственной границе. За въезжающими в страну людьми решили тщательнее следить в связи с недавней вспышкой хантавирусной инфекции.

Усиленные меры контроля со стороны Минздрава решили ввести на фоне ситуации на круизном лайнере MV Hondius нидерландской компании Oceanwide Expeditions, на борту которого и произошла вспышка хантавируса.

Напомним, круизный лайнер начал своё путешествие 1 апреля 2026 года, стартовав из порта Ушуая (Аргентина) в направлении Кабо-Верде. Вскоре после начала круиза у пожилого туриста Лео Шилперурд из Нидерландов, который до круиза долго путешествовал по Южной Америке, проявились симптомы болезни, а уже 11 апреля мужчина скончался. Именно этого туриста признали нулевым пациентом.

По версии специалистов, 70-летний орнитолог из Нидерландов Лео Шилперурд заразился от грызунов на мусорном полигоне Ушуая. Это место пользуется дурной славой, но популярно среди любителей птиц, поскольку именно там можно встретить редких патагонских птиц, таких как каракару Дарвина и белобрюхого бекаса.

После выявления вспышки хантавируса власти Кабо-Верде отказали судну в заходе в порт, а на борту объявили карантин и изоляцию заболевших. Всего их оказалось 11 человек. Трое по итогу скончались -нулевой пациент Лео Шилперурд, его 69-летняя супруга, пережившая мужа всего на 2 недели, и 78-летняя туристка из Германии, которая также скончалась прямо на борту лайнера 2 мая.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), остальных пациентов (ещё 8 человек) и не заразившихся туристов и команду лайнера эвакуировали с судна лишь 10 мая, с соблюдением строжайших мер биозащиты. Все туристы были отправлены спецрейсами на родину и сейчас изолированы в специализированных боксах в своих странах (США, Франция, Испания, Великобритания, Нидерланды). На карантине они будут оставаться 42 дня, под строгим медицинским наблюдением.

По данным ВОЗ, доказанных случаев вторичной передачи хантавируса от эвакуированных пассажиров другим людям за пределами лайнера не зафиксировано.

Каков риск появления хантавируса в Беларуси?

В Минздраве Беларуси заверили, что держат развитие данной ситуации на контроле, и подчеркнули, что даже специалисты Всемирной организации здравоохранения пока оценивают риск распространения хантавируса по всей планете как низкий.

Дело в том, что в случае со вспышкой на лайнере речь шла о развитии хантавирусного кардио-пульмонального синдрома (ХПС), вызванного специфическим представителем семейства хантавирусов Andes virus. В отличие от подавляющего большинства хантавирусов (а их науке известно не менее 53 видов), которые распространяются к людям исключительно от грызунов (или мелких насекомоядных), Andes virus и его ближайшие южноамериканские родственники могут ограниченно передаваться и от человека к человеку, как правило - при очень тесном и длительном контакте с заболевшим.

Однако данный вид вируса не встречается ни на территории Европы, ни в Азии, а распространен только в Южной, Центральной и Северной Америке. Очновным его переносчиком является длиннохвостый рисовый хомячок, обитающий в Аргентине и Чили.