Минздрав предложил ограничить бесплатную медицину для части белорусов

Опубликовано: 13.12.2022 11:22 , Обновлено: 13.12.2022

Заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова в эфире гостелеканала СТВ заявила, что Минздрав планирует сделать лечение в поликлиниках и больницах платным для некоторых белорусов.

А именно так называемым «тунеядцам» (т.е. не занятым в экономике) и гражданам, которые постоянно проживают за границей.

Вопрос подняла ведущая гостелеканала. Она возмутилась, что белорусы, живя в другой стране, приезжают на родину, чтобы получить медицинскую помощь бесплатно.

На что Кроткова ответила, что в Минздраве уже не раз обсуждали эту тему, и сейчас думают над тем, чтобы предоставить медицинским учреждениям доступ «к базе данных лиц, которые не участвуют в трудовом процессе, скажем так».

То есть, речь идет о всех белорусах, не занятых в экономике.

При этом, по словам замминистра, платным хотят сделать пока только плановое лечение, а «экстренная помощь в любой ситуации будет оказываться бесплатно».

«А вот что касается стоматологических услуг, тех же плановых госпитализаций, на мою точку зрения, это вполне так», — добавила она.