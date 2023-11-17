Минздрав предложил белорусам бесплатно проверить иммунитет. Но есть нюанс
Белорусам предложили бесплатно пройти тестирование на наличие антител к ряду инфекционных заболеваний. Проводить тестирование будут в течение всего пяти дней - 20 по 24 ноября 2023 года, а желающим необходимо заранее зарегистрироваться и взять выписку в поликлинике.
Как пояснили в Министерстве здравоохранения Беларуси, бесплатное тестирование белорусов проведут для “оценки популяционного иммунитета населения к отдельным инфекционным заболеваниям”. Данное исследование будет проводиться совместно с российской Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
Все желающие в указанное время смогут проверить свой иммунитет, сдав кровь, которую затем специалисты протестируют на наличие антител к следующим заболеваниям:
- корь,
- краснуха,
- паротит,
- коронавирус SARS-CoV-2,
- вирусные гепатиты.
Записаться на тестирование можно только через интернет. Для этого любой желающий может зарегистрироваться и пройти анкетирование на сайте по ссылке.
В Минздраве подчеркнули, что для прохождения тестирования участнику предварительно необходимо будет взять документ с информацией о сделанных в прошлом прививках - выписку из медицинской карты поликлиники или прививочный сертификат.
В Минздраве также опубликовали телефоны “горячих” линий, куда можно позвонить для уточнения всех вопросов, связанных с исследованием:
- Республиканский ЦГЭиОЗ тел. 80291568565 (рабочее время 9:00-17:00),
- Брестский областной ЦГЭиОЗ тел. 80162532169 (рабочее время 8:00-16:42) либо тел. 80162532379 (рабочее время 8:00-16:12),
- Витебский областной ЦГЭиОЗ тел. 80212616083, 80212616088, 80212616218 (рабочее время 9:00-16:00),
- Гомельский областной ЦГЭиОЗ тел. 8(0232)507448 (рабочее время 9:00-15:00)
- Гродненский областной ЦГЭиОЗ тел. 80152690652 или 20152690358 (рабочее время 8:30-17:00),
- Минский областной ЦГЭиОЗ тел. 80172636094 или 80175178421 (рабочее время 8:45-17:00)
- Могилевский областной ЦГЭиОЗ тел. 80222623407 (рабочее время 8:00-16:00),
- Минский городской ЦГЭ тел.80172525414, 80173004677 или 80173787025 (рабочее время 8:30-16:40)