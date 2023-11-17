Минздрав предложил белорусам бесплатно проверить иммунитет. Но есть нюанс

Опубликовано: 17.11.2023 08:21 , Обновлено: 17.11.2023

Белорусам предложили бесплатно пройти тестирование на наличие антител к ряду инфекционных заболеваний. Проводить тестирование будут в течение всего пяти дней - 20 по 24 ноября 2023 года, а желающим необходимо заранее зарегистрироваться и взять выписку в поликлинике.

Как пояснили в Министерстве здравоохранения Беларуси, бесплатное тестирование белорусов проведут для “оценки популяционного иммунитета населения к отдельным инфекционным заболеваниям”. Данное исследование будет проводиться совместно с российской Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Все желающие в указанное время смогут проверить свой иммунитет, сдав кровь, которую затем специалисты протестируют на наличие антител к следующим заболеваниям:

корь,

краснуха,

паротит,

коронавирус SARS-CoV-2,

вирусные гепатиты.

Записаться на тестирование можно только через интернет. Для этого любой желающий может зарегистрироваться и пройти анкетирование на сайте по ссылке.

В Минздраве подчеркнули, что для прохождения тестирования участнику предварительно необходимо будет взять документ с информацией о сделанных в прошлом прививках - выписку из медицинской карты поликлиники или прививочный сертификат.

В Минздраве также опубликовали телефоны “горячих” линий, куда можно позвонить для уточнения всех вопросов, связанных с исследованием: