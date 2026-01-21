Минздрав попросил белорусов не ходить в людные места и ограничить контакты с больными
Министерство здравоохранения Беларуси сообщило, что зафиксировало рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ) в стране. Впрочем, ведомство назвало такое положение вещей "закономерным".
Минздрав объяснил, что всплеск связан с возвращением детей с каникул в школы, а взрослых – с праздников на работу. Тем не менее к концу января белорусские медики прогнозируют ещё больший рост.
“Показатели заболеваемости находятся в пределах средних многолетних значений. Однако к концу января – началу февраля ожидается существенный прирост числа заболевших”, – сообщили в Минздраве.
Медики рассказали, что, согласно данным мониторинга, в первую очередь по Беларуси ходит грипп A(Н3N2) с единичными случаями выявления вируса гриппа B.
[inf]Простыми словами, A(H3N2) — это один из сезонных штаммов гриппа, который очень часто циркулирует среди людей. Он известен тем, что может приводить к более тяжелому течению болезни, особенно у пожилых людей и групп риска. Этот штамм часто называют “гонконгским гриппом”. [/inf]
Также в Республике циркулируют негриппозные ОРИ: вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, вирус SARS-CoV-2.
Что нужно сделать белорусам, чтобы подготовиться к сезонному всплеску гриппа и ОРИ
Министерство в первую очередь попросило белорусов не назначать себе самостоятельно противовирусные и иммунорегулирующие лекарства. “Назначение лекарств даже с профилактической целью – задача врача!” – напомнили в ведомстве. А также дало несколько рекомендаций на ближайшее время:
- Сократить прогулки и посещения мест или мероприятий “с участием большого количества людей, особенно если оно проходит в закрытом помещении”;
- ограничить контакты с заболевшими, в том числе не ходить без острой необходимости в поликлиники и больницы и не навещать заболевших родственников без использования средств защиты органов дыхания;
- не забывать про гигиену рук. Их мыть надо почаще и с мылом, а ещё применять гигиенические и дезинфицирующие салфетки;
- регулярно и часто проветривать помещения и делать влажную уборку;
- дезинфицировать с помощью бытовых моющих средств поверхности столов, стульев, дверных ручек;
- делать влажную очистку детских игрушек;
- соблюдать «респираторный этикет» – прикрывать рот и нос одноразовым платком, когда чихаете или кашляете, кашлять и чихать в изгиб локтя, не трогать руками нос, рот и глаза;
- правильно выбирать одежду для нахождения на улице.