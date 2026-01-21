Минздрав попросил белорусов не ходить в людные места и ограничить контакты с больными

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 21.01.2026 20:09 , Обновлено: 21.01.2026

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило, что зафиксировало рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ) в стране. Впрочем, ведомство назвало такое положение вещей "закономерным".

Минздрав объяснил, что всплеск связан с возвращением детей с каникул в школы, а взрослых – с праздников на работу. Тем не менее к концу января белорусские медики прогнозируют ещё больший рост.

“Показатели заболеваемости находятся в пределах средних многолетних значений. Однако к концу января – началу февраля ожидается существенный прирост числа заболевших”, – сообщили в Минздраве.

Медики рассказали, что, согласно данным мониторинга, в первую очередь по Беларуси ходит грипп A(Н3N2) с единичными случаями выявления вируса гриппа B.

[inf]Простыми словами, A(H3N2) — это один из сезонных штаммов гриппа, который очень часто циркулирует среди людей. Он известен тем, что может приводить к более тяжелому течению болезни, особенно у пожилых людей и групп риска. Этот штамм часто называют “гонконгским гриппом”. [/inf]

Также в Республике циркулируют негриппозные ОРИ: вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, вирус SARS-CoV-2.

Что нужно сделать белорусам, чтобы подготовиться к сезонному всплеску гриппа и ОРИ

Министерство в первую очередь попросило белорусов не назначать себе самостоятельно противовирусные и иммунорегулирующие лекарства. “Назначение лекарств даже с профилактической целью – задача врача!” – напомнили в ведомстве. А также дало несколько рекомендаций на ближайшее время: