Минздрав пообещал три вакцины для прививок белорусов от гриппа. Французская будет?

Опубликовано: 01.10.2025 14:49 , Обновлено: 01.10.2025

В Минздраве сообщили, что в 2025 году в Беларуси для прививок белорусов от гриппа будут использовать три вакцины. Одна уже есть в наличии в учреждениях здравоохранения.

Замглавврача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены Плла Дашкевич рассказала, что в поликлиниках появилась вакцина “Инфлювак тетра”, производства Нидерландов, которую можно вколоть только на платной основе. Ее также оплачивают на некоторых предприятиях для своих работников.

По словам Дашкевич, уже на следующей неделе должна закончиться процедура контроля качества и безопасности в отношении вакцины “Гриппол плюс” российского производства, которую Минздрав планирует использовать для иммунизации жителей Беларуси “на безвозмездной основе”.

Также по словам представительницы Минздрава в скором, но не названном времени, там ожидают поступление еще одной вакцины для иммунизации на платной основе. Ее название Дашкевич не сказала.

В прошлые годы многие белорусы предпочитали колоть вакцину французского производства “Ваксигрип Тетра”. Будет ли она той самой третьей, пока неясно.

При этом, по словам Дашкевич, все вакцины, которые используются в нашей стране, содержат актуальный штаммовый состав вирусов гриппа. Какие будут цены на платные прививки, в Минздраве не уточнили.