Минздрав объявил о старте в Беларуси сезона гриппа. Самые распространенные — «гонконгский» и «свиной» штаммы
Министерство здравоохранения Беларуси сообщило о начале сезонного роста заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) и гриппом.
Ведомство, однако, утверждает, что уровень заболеваемости остается «в пределах средних многолетних показателей».
По данным медиков, в стране наиболее распространены штаммы гриппа А(H3N2), известный как «гонконгский», и А(H1N1) — так называемый «свиной» грипп, вызвавший пандемию 2009 года.
Кроме гриппа, в стране циркулируют и другие респираторные вирусы: аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы, метапневмовирусы и сезонные коронавирусы. В Минздраве уточнили, что возбудитель COVID-19 (SARS-CoV-2) также продолжает выявляться.
По данным ведомства, большинство заболевших переносят инфекцию дома и не нуждаются в госпитализации.
В Минздраве настаивают, что циркулирующие вирусы гриппа чувствительны к противовирусным препаратам, которые доступны в аптеках.
«Вакцины для профилактики гриппа, применяемые в стране, содержат актуальный штаммовый состав и достаточное количество антигенов для снижения риска заражения, предотвращения тяжелого течения и неблагоприятного исхода заболевания», — заявили в министерстве.