Минздрав Беларуси запретил ввоз и продажу российских витаминов

Опубликовано: 15.11.2025 09:57 , Обновлено: 15.11.2025

Министерство здравоохранения Республики Беларусь сообщило о введении запрета на обращение целой группы биологически активных добавок (БАД), произведенных в России. Данная мера, по словам ведомства, принята в целях "обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" Беларуси.

Как следует из официального заявления белорусского ведомства, органы государственного санитарного надзора выявили серьезные несоответствия в российских БАДах. Основной претензией к запрещенной продукции стало то, что рекомендуемые производителем суточные нормы потребления «значительно превышают уровни потребления витаминов, установленные санитарно-эпидемиологическим законодательством Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» .

В Минздраве Беларуси уточнили, что такие дозировки вводят потребителей в заблуждение относительно ожидаемых эффектов от приема добавок.

Список запрещенных российских БАД

Под запрет попали следующие биологически активные добавки к пище:

Витамин D3 2000 МЕ производства ООО “Биофарм” (Россия)

Витамин D3 + К2 производства ООО “Биофарм” (Россия)

Vitamin D3K2 2000ME производства ООО “Жива Продукт Про” (Россия)

Витамины D3+K2 GLS производства ООО “Глобал Хэлфкеар” (Россия)

Вiotin (Биотин) производства ООО “Сапплемент групп” (Россия)

Витамин D3 МАКС (Vitamin D3 MAX) производства ООО “ВинЛаб Нутришин” (Россия)

Селен/Selenium производства ООО “Жива Продукт Про” (Россия)

«Дозировки являются терапевтическими и назначаются исключительно врачом»

В министерстве пояснили, что по сути «дозировки витаминов, которые предлагает изготовитель, являются терапевтическими и назначаются исключительно врачом».

При этом БАДы, согласно законодательству, относятся к пищевым продуктам, а не к лекарствам. Они предназначены для восполнения дефицита питательных веществ и поддержания организма, но не для лечения заболеваний.

Тем временем, белорусам посоветовали быть особенно внимательными при покупке подобной продукции в интернете. Минздрав предупредил, что большинство несоответствующей требованиям продукции реализуется на онлайн-платформах маркетплейсов, таких как Wildberries и “Озон”.

[inf] Что такое БАД? БАД(биологически активная добавка) — это концентрат натуральных веществ, предназначенный для непосредственного приема с пищей. БАДы не являются лекарственными средствами и используются для обогащения рациона отдельными пищевыми компонентами.

Что такое ЕАЭС? ЕАЭС(Евразийский экономический союз) — международная организация региональной экономической интеграции, в которую входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. В рамках союза действуют единые санитарные нормы и правила. [/inf]