Минздрав Беларуси увеличил срок действия некоторых медсправок

Опубликовано: 26.01.2023 10:03 , Обновлено: 26.01.2023

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало постановление № 126 от 26 декабря 2022 г., в котором, среди прочего, увеличило срок действия ряда справок о состоянии здоровья.

Вот каких медсправок, согласно документу, коснулось увеличение срока действия:

о состоянии здоровья для санаторно-курортного лечения — с шести месяцев до одного года;

о состоянии здоровья на ребенка для оздоровительного, спортивно-оздоровительного лагеря — с трех дней до пяти дней;

о состоянии здоровья с предоставлением информации о болезнях, домашнем режиме, карантине, об отсутствии контакта с инфекционными больными ребенка, посещающего учреждение общего среднего образования или учреждение дошкольного образования — с трех дней до пяти дней;

о состоянии здоровья, определяющей возможность участия в спортивно-массовых и спортивных мероприятиях (в том числе сдачи экзамена по физической культуре) — с шести месяцев до одного года.

Кроме того, постановлением вносятся и некоторые другие изменения в порядок выдачи и заполнения медицинских документов. Полностью его можно почитать по ссылке.