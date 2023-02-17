Минздрав Беларуси убрал коронавирус из списка опасных болезней
Министерство здравоохранения Беларуси 17 февраля опубликовал документ, согласно которому из списка заболеваний, представляющих угрозу для здоровья населения, убрали три болезни.
Согласно постановлению № 25 от 3 февраля 2023 года, из перечня исключили:
- коронавирус;
- сифилис;
- гонорею.
Последние два заболевания передаются половым путем.
Теперь в списке опасных остались только:
- активный туберкулез органов дыхания;
- чума;
- холера;
- сибирская язва;
- геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола.
С постановлением можно ознакомиться по ссылке.