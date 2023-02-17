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Минздрав Беларуси убрал коронавирус из списка опасных болезней

Минздрав Беларуси убрал коронавирус из списка опасных болезней
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Министерство здравоохранения Беларуси 17 февраля опубликовал документ, согласно которому из списка заболеваний, представляющих угрозу для здоровья населения, убрали три болезни.

Согласно постановлению № 25 от 3 февраля 2023 года, из перечня исключили:

  • коронавирус;
  • сифилис;
  • гонорею.

Последние два заболевания передаются половым путем.

Теперь в списке опасных остались только:

  • активный туберкулез органов дыхания;
  • чума;
  • холера;
  • сибирская язва;
  • геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола.

С постановлением можно ознакомиться по ссылке.

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