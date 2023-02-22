Минздрав Беларуси обновил список безрецептурных лекарств
Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало постановление № 27 от 9 февраля 2023 года, в котором обновило список лекарственных препаратов, продаваемых без рецепта врача.
Некоторые лекарства из перечня убрали. Например:
- Диаротокан-Ферейн;
- Ротатит;
- Диаротокан-плюс;
- Ротатит-Плюс;
- Метрогил Дента;
- Метродент;
- Метромезол-Дент;
- Пропосол;
- Пропосол-АВ;
- Пропосол-Н;
- Ротатит;
- Ротатит Плюс;
- Солкосерил;
- Ранитидин;
- Артихол;
- Панангин;
- Реликапс адванс;
- Декспантенол/мирамистин;
- Хондрозамин.
При этом в списке появились и новые наименования, пишет «Беларусь и мир». Например:
- Метронидазол/хлоргексидин;
- Прополис;
- Хлорофиллипт-Ферейн;
- Хумар Дуосептик;
- Рабепразол;
- Холефит;
- Калия аспартат/Магния аспартат;
- Декспантенол/хлоргексидин.
С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
К слову, Минздрав регулярно обновляет перечень безрецептурных лекарств. Последний раз — в ноябре 2021 года. Это делают с учетом регистрации новых лекарств или лекарственных форм, а также с учетом истечения регистраций тех препаратов, которые ранее были включены в список.