Минздрав Беларуси обновил список безрецептурных лекарств

Опубликовано: 22.02.2023 09:14 , Обновлено: 22.02.2023

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало постановление № 27 от 9 февраля 2023 года, в котором обновило список лекарственных препаратов, продаваемых без рецепта врача.

Некоторые лекарства из перечня убрали. Например:

Диаротокан-Ферейн;

Ротатит;

Диаротокан-плюс;

Ротатит-Плюс;

Метрогил Дента;

Метродент;

Метромезол-Дент;

Пропосол;

Пропосол-АВ;

Пропосол-Н;

Ротатит;

Ротатит Плюс;

Солкосерил;

Ранитидин;

Артихол;

Панангин;

Реликапс адванс;

Декспантенол/мирамистин;

Хондрозамин.

При этом в списке появились и новые наименования, пишет «Беларусь и мир». Например:

Метронидазол/хлоргексидин;

Прополис;

Хлорофиллипт-Ферейн;

Хумар Дуосептик;

Рабепразол;

Холефит;

Калия аспартат/Магния аспартат;

Декспантенол/хлоргексидин.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

К слову, Минздрав регулярно обновляет перечень безрецептурных лекарств. Последний раз — в ноябре 2021 года. Это делают с учетом регистрации новых лекарств или лекарственных форм, а также с учетом истечения регистраций тех препаратов, которые ранее были включены в список.