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Минздрав Беларуси обновил список безрецептурных лекарств

Минздрав Беларуси обновил список безрецептурных лекарств
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Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало постановление № 27 от 9 февраля 2023 года, в котором обновило список лекарственных препаратов, продаваемых без рецепта врача.

Некоторые лекарства из перечня убрали. Например:

  • Диаротокан-Ферейн;
  • Ротатит;
  • Диаротокан-плюс;
  • Ротатит-Плюс;
  • Метрогил Дента;
  • Метродент;
  • Метромезол-Дент;
  • Пропосол;
  • Пропосол-АВ;
  • Пропосол-Н;
  • Ротатит;
  • Ротатит Плюс;
  • Солкосерил;
  • Ранитидин;
  • Артихол;
  • Панангин;
  • Реликапс адванс;
  • Декспантенол/мирамистин;
  • Хондрозамин.

При этом в списке появились и новые наименования, пишет «Беларусь и мир». Например:

  • Метронидазол/хлоргексидин;
  • Прополис;
  • Хлорофиллипт-Ферейн;
  • Хумар Дуосептик;
  • Рабепразол;
  • Холефит;
  • Калия аспартат/Магния аспартат;
  • Декспантенол/хлоргексидин.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

К слову, Минздрав регулярно обновляет перечень безрецептурных лекарств. Последний раз — в ноябре 2021 года. Это делают с учетом регистрации новых лекарств или лекарственных форм, а также с учетом истечения регистраций тех препаратов, которые ранее были включены в список.

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