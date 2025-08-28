Минздрав Беларуси изменил список безрецептурных препаратов. Что убрал, а что добавил?

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Опубликовано: 28.08.2025 14:41 , Обновлено: 28.08.2025

Министерство здравоохранения внесло изменения в перечень лекарственных препаратов, которые аптеки могут продавать без рецепта врача. Посмотрели, какие препараты пополнили безрецептурный список, а за какими лекарствами теперь придётся обращаться к врачу.

Список безрецпетурных препаратов Минздрав скорректировал своим постановлением №82 от 18 августа 2025 года. В этом документе, опубликованном 28 августа на Национальном правовом портале, выложили новую редакцию безрецептурного перечня.

Сравнив его с предыдущей версией, утверждённой аналогичным ведомственным постановлением от 14 июня 2023 года, оказалось, что теперь без рецепта в Беларуси можно приобрести большее число препаратов, чем раньше. В новой редакции добавили следующие лекарства:

отдельно Интерферон альфа-2б и два комбинированных препарата: Интерферон альфа-2б/таурин и Интерферон альфа-2б/бензокаин/таурин,

таблетки Меглюмина акридонацетат,

капсулы Ацетила пролина (НПВС),

ноотроп Темгиколурил (капсулы и таблетки),

капсулы Эрдостеин (отхаркивающее средство),

Бактериофаг стафилококковый,

Бовгиалуронидаза азоксимер.

Также в обновлённом перечне оказались новые формы препаратов, ранее включённых в список в ограниченных формах. Так, теперь без рецепта можно также купить:

Парацетамол в виде шипучих таблеток (ранее - только капсулы, порошок, таблетки),

Ибупрофен в виде шипучих гранул,

Холина альфосцерат в виде раствора для приема внутрь,

Бутамират в виде раствора для приема внутрь.

Впрочем, есть и “лишения” в новой редакции безрецептурных препаратов. Так, теперь аллергикам придётся идти за рецептом, если им потребуется сироп Лоратадина - без рецепта этот препарат теперь будут продавать только в таблетках.

Совсем убрали из списка отхаркивающий препарат Бронхостоп - как в форме пастилок, так и сиропа, а такое популярное седативное, как корвалол, в нвоом безрецптурном перечне поменяло название. Теперь без рецепта фармацевты могут выдавать препарат под названием “Корвалол-Белмед” и “Корвалол-Фармстандарт” (в предыдущей версии - “Корвалол”, “Корвалол-Фарма”).

[inf]В пресс-службе Минздрава также уточнили, что из безрецептурного перечня исключили те препараты, у которых истекла регистрация.

В числе лекарств, которые ранее продавали исключительно по рецепту, а теперь разрешили продавать свободно, оказались препараты, предназначенные для лечения хронических заболеваний, чаще всего используемых пожилыми людьми. В частности:

комбинация “Розувастатин/лизиноприл/амлодипин” - капсулы;

комбинация “Дексаметазон/неомицин/ полимиксина В сульфат” - глазные/ушные капли;

“Питавастатин” - в таблетках;

“Холина альфосцерат” - раствор для приема внутрь;

“Бримонидин” - глазные капли;

“Осельтамивир” - порошок для приготовления суспензии.

Из перечня также исключили Ампициллин в таблетках, а название препарата “Мебикар” изменили на “Темгиколурил” (торговые наименования Адаптол, Адаптол-БТ, Даптен).[/inf]