Минприроды начало мониторить качество воздуха ещё в трёх белорусских городах

Опубликовано: 02.12.2025 08:21 , Обновлено: 02.12.2025

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды начало контролировать качество атмосферного воздуха ещё в трёх белорусских городах. Ещё в двух городах задействовали дополнительные пункты мониторинга атмосферного воздуха.

Увеличение числа постоянных контрольных пунктов для мониторинга атмосферного воздуха в Беларуси предусмотрено министерским приказом №441-ОД «О некоторых вопросах организации проведения мониторинга атмосферного воздуха» от 21 ноября 2025 года, который официально вступил в силу с 1 декабря.

Так, новые города в республиканской системе мониторинга атмосферного воздуха это:

Глубокое в Витебской области;

Петриков в Гомельской области;

Осиповичи в Могилевской области.

Дополнительные пункты также установили на улице Промышленной в Жлобине и на бульваре Приберезинский, в районе дома № 30, в Бобруйске.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, помимо увеличения числа станций, министерским приказом скорректировали перечень отслеживаемых параметров атмосферного воздуха и периодичность самих наблюдений, а также пересмотрен перечень организаций, которые обязан вести мониторинг качества атмосферного воздуха.

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