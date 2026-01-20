МЧС предложило дать одной категории белорусов право попасть к врачам без очереди

Опубликовано: 20.01.2026 16:08 , Обновлено: 20.01.2026

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) предложило внести правки в некоторые законы Беларуси, касающиеся льгот. Среди них есть и право на внеочередное получение обслуживания в медучреждениях.

Речь идёт о законопроекте «Об изменении законов по вопросам социальной защиты граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС (АЭС — атомная электростанция), других радиационных аварий».

Авторы законопроекта предложили закрепить право на внеочередное медобслуживание и госпитализацию для инвалидов-ликвидаторов (тех, кто участвовал в устранении последствий радиационной аварии).

«Проектом предлагается установить для участников ликвидации – инвалидов вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС… право на внеочередное обслуживание в учреждениях здравоохранения и внеочередную госпитализацию для оказания плановой медицинской помощи».

Что это значит на практике?

Во-первых, внеочередное обслуживание в поликлиниках: запись к врачу, приём, процедуры — без очереди.

А ещё — внеочередные плановые госпитализации: попасть в больницу на плановое лечение можно будет, в теории, быстрее.

Важно понимать, что это право касается не всех чернобыльцев-инвалидов, а именно инвалидов из числа участников ликвидации последствий аварии.

[inf]Подробнее с законопроектом можно ознакомиться [link href=“https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-proektov-npa/forum15/17887” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] тут [/link]. [/inf]