МАРТ запретил рекламу белорусского лекарства «от всех болезней»

Опубликовано: 17.03.2026 20:27 , Обновлено: 17.03.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) запретило рекламу лекарственного препарата «Витавирин», которую посчитало «ненадлежащей». "Витавирин от всех болезней? - Не факт...", - так озаглавили свое сообщение в министерстве.

В ведомстве посчитали, что реклама создавала у зрителей впечатление, будто «Витавирин» может справляться с любым гриппом и помогает в профилактике ОРВИ (острых респираторных вирусных инфекций). Однако в инструкции к препарату сказано, что средство помогает только в борьбе с двумя видами гриппа и тремя видами острых респираторных вирусных инфекций.

«Субъекту вынесено предписание об устранении выявленного нарушения законодательства о рекламе», — говорится в сообщении МАРТ.

«Витавирин» — это противовирусный лекарственный препарат белорусского производства (в Логойске), в котором действующее вещество — имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты (также известное под торговым названием «Ингавирин»). Лекарство, уверяет производитель, помогает при лечении и профилактике гриппа А и В, аденовирусной инфекции, парагриппа и других ОРВИ.