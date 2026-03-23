Лукашенко подписал указ о двух бесплатных ЭКО. Подробности

Опубликовано: 23.03.2026 19:30 , Обновлено: 23.03.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о проведении бесплатных ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). Документ предоставляет право на два бесплатных ЭКО вместо одного, как было ранее.

При этом право на экстракорпоральное оплодотворение теперь имеют и незамужние женщины. Однако для проведения процедуры нужно будет соответствовать нескольким условиям:

возраст женщины, не превышающий 40 лет;

наличие медицинских показаний при отсутствии противопоказаний к проведению данной процедуры.

Вторую попытку будут давать, даже если первая была успешной и женщина родила. При этом в таком случае такой возможностью можно будет воспользоваться до 49 лет.

Проводиться бесплатное ЭКО, как и ранее, будет только в государственных учреждениях здравоохранения, перечень которых определяется Совмином (Советом Министров).

Основные положения указа вступают в силу через три месяца после его официального опубликования.