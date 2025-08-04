«Комнаты ярости» не помогают? Учёные развенчали миф о популярном способе борьбы с гневом

Опубликовано: 04.08.2025 16:15 , Обновлено: 04.08.2025

Американские исследователи пришли к выводу о том, что набирающие популярность в последние годы "комнаты ярости" или "комнаты гнева" на самом деле не помогают человеку справиться с негативными эмоциями, а в некоторых случаях могут даже усилить гнев.

Популярность комнат ярости добралась и до Беларуси. Сегодня практически в каждом областном центре есть нечто подобное. Кто-то называет их местом для “экологичного” выплеска агрессии, кто-то позиционирует как антистрессовый аттракцион, но суть всегда сводится к одному - в таком специально оборудованном помещении люди могут выплеснуть негативные эмоции (гнев, стресс, раздражение), круша всё вокруг. Им специально выдают “орудие” - биты, молотки, кувалды - с помощью которых можно бить и ломать посуду, бутылки, предметы мебели.

Кроме того, такие комнаты, как правило, оборудованы хорошей звукоизоляцией, чтобы у посетителя была возможность кричать и выплескивать эмоции. В Минске стоимость посещения такой “комнаты ярости” стартует от 50 рублей за полчаса и доходит до 350 рублей и выше.

Однако, как показал метааналитический обзор, проведённый американскими исследователями из Университета штата Огайо, психологическая техника “выпускания пара”, на которой построены такие “антистресс-аттракционы”, на самом деле не работает как успокоительное.

Авторы метаанализа изучили данные 154 исследований, посвящённых гневу, и не нашли практически никаких доказательств того, что выплеск эмоций помогает справиться с негативом хоть как-то. Более того, в некоторых случаях это может даже усилить гнев и спровоцировать ухудшение психологического состояния человека, передало издание Science Alert.

Как пояснил один из авторов метаанализа Брэд Бушман, физический выплеск эмоций часто выходит за рамки терапевтической рефлексии и только нагнетает мысли в голове человека. Исследование также показало, что многие люди, пытаясь избавиться от гнев с помощью физических нагрузок, не всегда улучшают его настроение в моменте.

Как избавиться от гнева, не “взрываясь”?

В рассмотренных исследованиях приняли участие в общей сложности 10 189 человек, представляющих различные возрасты, полы, культуры и этнические группы. Результаты показывают, что ключом к обузданию гнева, по словам авторов, является снижение физиологического возбуждения , вызванного как самим гневом, так и физической активностью, которую он может вызывать.

«Чтобы уменьшить гнев, лучше заниматься деятельностью, снижающей уровень возбуждения. Вопреки распространённому мнению, даже пробежка — неэффективная стратегия , поскольку она повышает уровень возбуждения и в конечном итоге приводит к обратному результату”, — заявил Бушман.

Ещё один автор метаанализа, Софи Кьярвик из Университета Содружества Вирджинии, отметила, что стандартные методы когнитивно-поведенческой терапии, приверженцы которой часто прибегают к методике “выпускания пара”, эффективны далеко не для всех типов мозга. Проанализировав большой массив данных, исследователи пришли к выводу, что гораздо эффективнее как в лабораторных, так и в полевых условиях оказались, наоборот, успокаивающие практики и упражнения снижают уровень гнева.

“Определенные физические нагрузки, которые повышают возбуждение, могут быть полезны для сердца, но они определенно не лучший способ уменьшить гнев. Это настоящая битва, потому что люди, разозлённые, хотят выплеснуть эмоции, но наши исследования показывают, что любое приятное чувство, которое мы получаем, выплескивая эмоции, на самом деле усиливает агрессию”, - пояснил Бушман.

Наибольшей эффективностью, по мнению авторов исследования, обладают следующие упражнения:

медленная йога,

медитация,

прогрессивная мышечная релаксация,

диафрагмальное дыхание.

В целом, вместо того, чтобы пытаться выплеснуть гнев, Кьярвик и её коллеги рекомендовали его подавить, сбавив обороты. Успокаивающие тактики, которые уже доказали свою эффективность в снижении стресса, также могут лишить гнев физиологической подпитки.