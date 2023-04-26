Китайские учёные сделали грустное открытие для любителей жареной и картошки фри

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Опубликовано: 26.04.2023 17:12 , Обновлено: 26.04.2023

Нездоровая пища и вредные привычки в еде могут ухудшить настроение и повлиять на психическое здоровье, сообщила исследовательская группа из Ханчжоу, Китай. Там заявили, что любители жареной картошки чаще впадают в депрессию.

Само собой разумеется, что жареная пища в значительной степени способствует ожирению, высокому кровяному давлению и другим последствиям для здоровья. Теперь к списку болезней, развивающихся в результате неправильного питания, добавились и психические расстройства.

«Пристрастие к жареной пище может негативно сказаться на нашем психическом здоровье», — рассказали китайские ученые. Он и провели исследования последствий употребления жареного картофеля в течение 11 лет.

Эксперты также проверили действие вещества, содержащегося в картофеле фри, на… рыбе. Как они определяли депрессию у них? А вот так:

По их словам, акриламид, химическое вещество, образующееся в картофеле при жарке, несет ответственность за повышенный риск тревоги и депрессии. Китайские учёные утверждают, что рыбки данио прятались в темных участках водоема в результате длительного воздействия химического вещества, что, по их мнению, указывает на повышенный уровень страха у рыб.

Также учёные утверждают, что обнаружили, что частое употребление жареной пищи, особенно жареного картофеля , было связано с повышенным на 12% риском тревоги и на 7% более высоким риском депрессии, чем у тех, кто не ел жареную пищу.

Для этого эксперты исследовали медицинские карты 140 728 человек. После исключения участников, у которых уже был диагноз “депрессия”, в первые два года было обнаружено 8 294 случая тревоги и 12 735 случаев депрессии у тех, кто ел жареную пищу.

Впрочем, учёные, не участвовавшие в исследовании, с осторожностью относятся к этим результатам. Потому что, как отмечает доктор Дэвид Кац, специалист в области медицины образа жизни: “Люди с тревогой или депрессией легко обращаются к утешительной еде для краткосрочного облегчения”.

В свою очередь, доктор Уолтер Уиллетт, профессор эпидемиологии и питания Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана, отмечает, что акриламид образуется не только в процессе жарки. Он также присутствует в кофе, где образуется при обжаривании зерен, и в тостах, поскольку образуется при «нагреве углеводов при контакте с белком».